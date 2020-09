07:07 Uhr

Love Island 2020: "Granate" Nathalia sorgte gestern in Folge 7 für Aufregung

Gestern in Folge 7 von "Love Island" 2020 bekamen die Islander Zuwachs - Nathalia zog ein. Alle wichtigen Infos zur Folge lesen Sie hier im Nachbericht.

Von Monique Neubauer

In der gestrigen Folge 7 wurde es ernst für die Islander. Nachdem in Folge 5 die erste Kandidatin gehen musste, können mittlerweile jeder Zeit neue Islander auf der Insel einziehen. Gestern wartete dabei eine "Granate" auf ihren Einzug in die Traumvilla.

Alle wichtigen Informationen zu Folge 7 finden Sie hier in unserem Nachbericht.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Ein Kommen und Gehen in der Traumvilla. Nachdem in Folge 5 die erste Islanderin die Show verlassen musste, war gestern bereits Ersatz im Anmarsch: Am Abend zog Nathalia auf der Liebes-Insel ein. Die jetzigen Bewohnerinnen mussten sich dabei warm anziehen - denn bei dem spektakulären Auftritt der Brasilianerin verschlug es allen männlichen Bewohnern glatt die Sprache. Insbesondere Henrik war von der neuen Frau so angetan, dass er alles andere um sich herum vergaß - inklusive seinem Couple Aurelia. Da war der nächste Streit natürlich vorprogrammiert.

Bei Mark und Anna hingegen könnte es besser nicht laufen. Bei einem romantischen Date schmiedeten die beiden bereits erste gemeinsame Zukunftspläne.

Wer ist raus?

In Folge 7 musste kein Kandidat die Villa verlassen.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4 hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen