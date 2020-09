10:20 Uhr

Love Island 2020 mit Folge 11: Comeback für Josua und Chiara?

Chiara machte Josua erneut Hoffnungen. Alles zur aktuellen Folge 11 erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Bei " Love Island" 2020 sind derzeit wieder einige Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Im vergangenen Jahr war dies besonders erfolgreich: Die Kandidaten Samira und Yasin gingen als Paar aus der Sendung und erwarten nun ihr erstes Kind.

Auch die derzeitige Staffel scheint vielversprechend. Hier in unserem Nachbericht erhalten Sie alle wichtigen Infos zu Folge 11.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In der gestrigen Folge 11 von "Love Island" 2020 wurde es wieder einmal spannend um Chiara und Josua. Eigentlich hatten die beiden sich bereits am ersten Tag der Staffel gefunden. Dennoch beschloss die Blondine die Verbindung wieder zu lösen, da sie Angst hatte, ihren Partner zu enttäuschen.

Nun schien sie ihre Meinung jedoch wieder geändert zu haben. In einem intimen Gespräch konnte die Sportlerin ihre Gefühle nicht für sich behalten: "Hätten wir uns im echten Leben kennengelernt, wäre es anders ausgegangen", so die 23-Jährige. "Vielleicht gibt es ja doch noch ein Happy End!" fügte Chiara hinzu. Auch später in der Strandhütte stellte sie fest: "Wir sind doch auf einer Wellenlänge. Das haben wir zuletzt nicht gemerkt..."

Josua schien von den Aussagen besonders angetan zu sein und freute sich bereits auf die gemeinsame Zeit: "Das wäre ja genau das, was ich mir wünschen würde!", bestätigt der Student.

Wer ist raus?

Das Liebesdrama zwischen Josua und Chiara ging auch bei der Paarungszeremonie weiter, schließlich musste sich die 23-Jährige zwischen ihm und Giulio entscheiden. Letztendlich entschloss sich Chiara, auf ihr Bauchgefühl zu hören und wählte Josua. Giulio musste Love Island verlassen.

