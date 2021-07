"Love Island" 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

"Love Island" läuft 2021 zweimal im TV. Sind der Start, die Sendetermine und die Sendezeit bereits bekannt? Hier finden Sie Infos zu Staffel 6.

RTL 2 bietet "Love Island"-Fans in diesem Jahr die doppelte Dosis Kuppel-Spaß: Nach der Staffel im Frühjahr gibt es im Sommer 2021 Staffel 6 der beliebten Sendung zu sehen. Wieder haben etliche Kandidaten nicht nur die Chance auf die große Liebe, sondern auch auf ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Vorausgesetzt die große Liebe teilt gern. Ansonsten winken den "Islandern" 50.000 Euro. Neben Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Mann und Frau müssen die Kandidaten auch regelmäßig Challenges meistern.

In Staffel 6 gibt es eine große Änderung: Jana Ina Zarrela wird nicht mehr die Moderation übernehmen. Das gab sie in der letzten Folge der fünften Staffel bekannt. Viele Infos zur neuen Staffel gibt es noch nicht, hier in diesem Artikel finden Sie aber alle bereits bekannten Infos und einige Spekulationen rund um Sendetermine und die Sendezeit der neuen Staffel.

"Love Island" 2021 bei RTL 2: Steht der Start-Termin schon fest?

Bisher ist nur eine Info zum Start von "Love Island" 2021 bekannt: Sommer 2021. Die fünfte Staffel war im Frühjahr zu sehen. Start-Termin war der 8. März 2021.

Love Island 2021: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 6 - eine vorläufige Übersicht

Die neue Staffel von "Love Island" 2021 läuft vermutlich wieder täglich - außer am Samstag - im TV bei RTL 2 und bei TV Now. In der März-Staffel wurde Folge 1 um 20.15 Uhr ausgestrahlt und die anderen 19 Folgen um 22.15 Uhr (manchmal auch etwa zehn Minuten früher). Basierend darauf, finden Sie hier Sie einen vorläufigen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten von "Love Island" 2021:

Folge Datum Uhrzeit (Vermutung) Sender 1 Noch unbekannt 20.15 Uhr RTL 2 2 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 3 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 4 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 5 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 6 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 7 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 8 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 9 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 10 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 11 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 12 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 13 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 14 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 15 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 16 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 17 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 18 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2 19 Noch unbekannt 22.15 Uhr RTL 2

Staffel 6: Übertragung von "Love Island" 2021

Auch "Love Island" 2021 wird wie üblich live im TV auf RTL 2 und im Stream bei TVNOW zu sehen sein. Beim Streaminganbieter TV Now sind die Folgen nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos streambar. Danach lassen sie sich nur noch per Premium-Mitgliedschaft sehen.

Wer ist die neue Moderatorin von "Love Island" 2021?

"Heute stehe ich hier zum letzten Mal. Und wieso? Wegen der Liebe. Dieser Liebe verdanke ich meine zwei süßen, wunderschönen Kinder und für sie möchte ich mehr Zeit haben", verkündete Jana Ina Zarrella im Finale der fünften Staffel. Sie wird nicht mehr als Moderatorin bei "Love Island" zu sehen sein. Ihre Nachfolgerin steht noch nicht fest.

Drehort von "Love Island" 2021

Die bisherigen Staffeln von "Love Island" wurden auf einer Villa in Mallorca gedreht. In der Frühjahrsstaffel änderte sich der Drehort: Die Kandidaten zogen für etwa drei Wochen in eine Villa in Teneriffa ein. Da RTL 2 mit der kompletten "Love Island"-Deko-Packung "keine Kosten und Mühen" gescheut hat, wie der Sprecher Simon Beeck sarkastisch zu Beginn der fünften Staffel kommentierte, wird der Drehort sich vermutlich in Staffel 6 auch auf Teneriffa befinden.

