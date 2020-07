vor 17 Min.

"Lovecraft Country": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

Die Horror-Serie "Lovecraft Country" geht im August im TV und auf Abruf bei Sky an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung und Cast sowie einen Trailer finden Sie hier.

Die neue HBO-Serie "Lovecraft Country" spielt in den USA der 50er Jahre und spricht ernste Themen wie die damalige Rassentrennung an. Wie der Name jedoch bereits vermuten lässt, spielen auch supernatürliche Elemente à la H. P. Lovecraft eine wichtige Rolle - die Protagonisten haben also nicht nur mit Rassismus, sondern auch mit Geistern und Monstern zu kämpfen.

"Lovecraft Country": Start

Die Horror-Mystery-Serie wird am 16. August 2020 auf den Streaming-Plattformen Sky Ticket und Sky Q veröffentlicht. Alle Folgen sind ab dem Release-Tag auf Abruf verfügbar. Die Serie wird außerdem ab dem 16.8.20 immer sonntags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD übertragen.

"Lovecraft Country": Folgen

Die neue Serie "Lovecraft Country" wird von Jordan Peele ("Get Out") und J. J. Abrams ("Lost") produziert. Bisher sind keine weiteren Staffeln geplant. Insgesamt umfasst die Serie acht Folgen, die jeweils ca. 60 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher nicht bekannt. Wir werden Sie informieren, sobald Sky die Infos zur Verfügung stellt.

Die Handlung von "Lovecraft Country"

Protagonist Atticus Freeman begibt sich mit seiner Freundin Letitia und seinem Onkel George, dem Herausgeber des "Safe Travel Negro Guides", auf die Suche nach seinem Vater Montrose, der spurlos verschwunden ist. Als das Trio am Anwesen der reichen Südstaatenfamilie Braithewhite ankommen, treffen sie dort neben dem vermissten Montrose auch auf eine rassistische Geheimloge. Neben den örtlichen Rassisten scheinen ihnen auch diverse Monster und Geister auf den Fersen zu sein.

Besetzung von "Lovecraft Country": Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Hauptdarsteller der Mystery-Serie im Überblick:

Jurnee Smollett-Bell als Letitia "Leti" Dandridge

Jonathan Majors als Atticus Black

Aunjanue Ellis als Hippolyta Black

als Hippolyta Black Abbey Lee als Christina Braithwhite

Jada Harris als Diana Black

Wunmi Mosaku als Ruby Dandridge

als Michael Kenneth Williams als Montrose Freeman

"Lovecraft Country"-Trailer

Ein deutscher Trailer zu "Lovecraft Country" wurde bisher nicht veröffentlicht. Bis dahin verschafft der englische Original-Trailer einen ersten Einblick in die Serie:

