14:57 Uhr

Mann stiehlt Rettungswagen und fährt mehrere Menschen an

In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind mehrere Menschen durch einen Zwischenfall mit einem gestohlenen Krankenwagen verletzt worden. Die Hintergründe sind unklar.

In der norwegischen Hauptstadt Oslo sind am Dienstag mehrere Menschen durch einen Zwischenfall mit einem gestohlenen Krankenwagen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittag auf Twitter mitteilte, wurden ein älteres Ehepaar und eine Frau mit einem Kinderwagen angefahren oder mussten zur Seite springen.

Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Die Frau und das Kind seien ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Medien berichteten bei den Kindern von Zwillingen, von denen einer leicht verletzt worden sein soll. Die Polizei machte zum Grad der Verletzungen keine Angaben.

Oslo: Polizisten geben Schüsse auf Fahrer ab

Der Krankenwagen war gegen 12.30 Uhr nach Angaben der Polizei im Zentrum der Stadt gestohlen worden. Rund 15 Minuten später gelang es den Beamten, den Wagen zu stoppen. Dabei hätten Polizisten Schüsse abgegeben. Auch der Fahrer soll eine Waffe getragen haben, ob er Schüsse abgab ist unklar. Der Fahrer des Autos sei dabei nicht ernsthaft verletzt worden.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 22, 2019

Nach dem Vorfall mit einem gestohlenen Krankenwagen in der norwegischen Hauptstadt Oslo sucht die Polizei nach einer weiteren verdächtigen Person. Dabei handle es sich um eine Frau, die berauscht gewirkt habe, teilte die Polizei via Twitter mit. Die Polizei beschriebt die Gesuchte als eine 1,65 Meter große Frau mit heller Haut, die leicht gelocktes braunes Haar hat. Sie soll eine schwarze Jacke getragen haben und zuletzt im Stadtteil Rosenhoff gesehen worden sein.

Noch hat die Polizei bislang keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. "Aber wir ermitteln mit allen Kräften in alle Richtungen", teilten die Ermittler auf Twitter mit. (AZ/dpa)

