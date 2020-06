Marathon mit dem Rollator: Ein Junge mit besonderem Willen

Immer wieder ist ein kleiner Junge aus Sheffield mit seinem Rollator auf der Straße auf- und abgelaufen. 43 Kilometer wollte er schaffen. Was es damit auf sich hat.

Anfeuerungsrufe und Klatschgeräusche werden laut, als der neunjährige Tobias Weller aus Sheffield kurz vor der Vollendung eines ganz besonderen Marathons steht. 70 Tage hat er dafür gearbeitet, nun schiebt er seine Gehilfe über die Ziellinie.

Tobias ist an Autismus und zerebraler Kinderlähmung erkrankt. Immer wieder ist er die Straße auf- und abgelaufen, bis er die knapp 43 Kilometer geschafft hatte. Dabei kam er in den ersten Tagen maximal 50 Meter weit. Doch schon nach kurzer Zeit waren es täglich bis zu 750 Meter. Die Aktion, die der Junge in einem Video als „Ginormous Challenge“ betitelte, eine Riesen-Herausforderung, erregte landesweit Aufsehen.

Am Ende sperrte die Polizei sogar die Straße, damit Tobias seinen Marathon ungestört beenden konnte. „Ich kann nicht glauben, dass ich gerade einen Marathon absolviert habe“, erzählt Tobias danach stolz. „Jeden Tag stärker und stärker zu werden, ist so ein gutes Gefühl.“

Natürlich sollte die Aktion noch einen weiteren Zweck erfüllen. Tobias sammelte mit ihr Spenden für das Sheffield Krankenhaus für Kinder, in dem er mehrmals operiert wurde, und für seine Schule. Eigentlich hoffte er, an die 500 Euro zu sammeln. Doch dank des riesigen Anklangs wurden über 84.000 Euro daraus.

"It's just awesome!"



