"Maybrit Illner" heute: Gäste und Thema am 10.10.19

Heute am Donnerstag, 10.10.2019, geht es bei "Maybrit Illner" um das Attentat in Halle.

In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" heute Abend diskutieren die Gäste ab 22.15 Uhr das Sendungsthema "Anschlag in Halle – tödlicher Judenhass in Deutschland".

Maybrit Illner beschäftigt sich in ihrer Talkshow am heutigen Donnerstag, 10. Oktober 2019, ab 22.15 Uhr mit einem brisanten und hochaktuellen Thema. Nachdem die ZDF-Sendung wegen des Feiertags am 3. Oktober 2019 zuletzt ausfiel, diskutieren Maybrit Illner und ihre Gäste heute das Attentat in Halle an der Saale.

Das ursprünglich geplante Sendungsthema "Gegen Recht und Gesetz – hat Trump sein Amt missbraucht?" wurde am Donnerstagmittag aus gegebenem Anlass kurzfristig geändert.

Am Mittwoch starben nach Schüssen vor einer Synagoge in Halle an der Saale zwei Menschen. Das Bundesinnenministerium geht von einem "antisemitischen Angriff" aus. Der mutmaßlich rechtsextreme Attentäter Stephan B. filmte die Tat und stellte das Video ins Internet. Regierung, Kirchen und Bürger zeigen sich entsetzt über die Bluttat. Die AfD wehrt sich unterdessen gegen Vorwürfe aus SPD und Union, sie trage eine Mitverantwortung.

Diese Gäste diskutieren am 10. Oktober 2019 über das Attentat in Halle - auch Innenminister Reiner Haseloff ist mit dabei:

Reiner Haseloff (CDU): Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt

(CDU): Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Sebastian Fiedler: Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Bundesvorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) Marina Weisband (B´90/Grüne): gläubige Jüdin, Expertin für Netzkommunikation

(B´90/Grüne): gläubige Jüdin, Expertin für Netzkommunikation Elmar Theveßen, ZDF-Terrorismusexperte

Das ZDF aktualisiert und erweitert die Liste der Gäste im Laufe des Tages.

Maybrit Illner kurz vorgestellt

Maybrit Illner wurde 1965 in Berlin geboren und beim Fernsehsender der DDR zur Redakteurin ausgebildet. Sie begann ihre TV-Karriere beim ZDF-Morgenmagazin. Bereits seit 1999 ist Illner das Gesicht ihrer gleichnamigen Talkshow, die bis 2007 allerdings noch "Berlin Mitte" hieß.

Illner gewann zahlreiche Medienpreise, unter anderem den Bambi (2002 und 2007), den Deutschen Fernsehpreis (2002 und 2004), den Bayerischen Fernsehpreis (2003) und die Goldene Kamera (2009).

Als Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz setzt sie sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen in Krisenregionen ein, zum Beispiel zum Wohle von Aids-Waisen in Afrika. (AZ)

