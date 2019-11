vor 42 Min.

Medien: Mehrere Tote nach Schüssen in Kalifornien

Ein Unbekannter soll am Sonntagabend mehrere Menschen im US-Staat Kalifornien erschossen haben. Die genaue Zahl der Toten war zunächst unklar.

Mehrere Menschen sind im US-Staat Kalifornien Medienberichten zufolge von einem Unbekannten erschossen worden. Die Schüsse seien am Sonntagabend (Ortszeit) in der Stadt Fresno südöstlich von San Francisco gefallen, als eine Familie gerade im Garten ein Footballspiel geschaut habe, berichtete eine Reporterin des Lokalsenders KSEE24 unter Berufung auf die Polizei. Demnach drang der Schütze in den Garten ein und schoss auf die Menschen. Mindestens neun Personen seien von Schüssen getroffen worden. Die genaue Zahl der Toten und die Umstände waren zunächst völlig unklar. Eine Festnahme habe es zunächst nicht gegeben. (dpa)

