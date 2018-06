vor 49 Min.

Mehrere Polizeieinsätze in einer Flüchtlingsunterkunft Panorama

Gleich mehrere Einsätze hatte die Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Waldkraiburg.

Bis in die Nacht auf Donnerstag wurde die Polizei mehrfach zur Asylunterkunft in Waldkraiburg gerufen. Bewohner sollen Gegenstände aus dem Fenster geworfen haben.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist es am Mittwoch zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Bereits gegen Mittag seien die Beamten erstmals in die Flüchtlingsunterkunft gerufen worden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Danach sei es zu mehreren weiteren Einsätzen bis in die Nacht zu Donnerstag gekommen. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei zunächst nicht bekanntgeben.

Rund hundert Polizisten in Asylunterkunft im Einsatz

Örtlichen Medienberichten zufolge haben Bewohner der Unterkunft am Mittwoch Gegenstände durch ein Fenster geworfen. Dabei soll ein Mann schwer verletzt und per Hubschrauber in die Klinik nach München gebracht worden sein. Zwei Leichtverletzte kamen in ein nähergelegenes Krankenhaus.

Im Laufe des Abends seien rund hundert Polizeibeamte aus Teilen Süd- und Ostbayerns in der Flüchtlingsunterkunft im Einsatz gewesen. Dazu wollte die Polizei auf Anfrage zunächst keine Angaben machen.

In der Asylunterkunft in Waldkraiburg kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Polizeieinsätzen. (dpa, lby)

