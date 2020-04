16:24 Uhr

"Mit Nagel und Köpfchen": Das ist Moderatorin Annett Möller im Porträt

"Mit Nagel und Köpfchen" geht am 19.4.20 auf Sat.1 weiter. Moderiert wird die Heimwerker-Sendung von Annett Möller. Wir stellen Ihnen die Moderatorin vor.

Anett Möller moderiert die kreative Heimwerker-Sendung "Mit Nagel und Köpfchen" auf Sat.1. „Unsere Kandidaten lassen sich auf ein großes Abenteuer ein und kämpfen unter Schweiß und Tränen um den Sieg als Deutschlands bestes Heimwerker-Duo. So mancher muss dabei Fehlschläge in Kauf nehmen, nicht nur wenn beim Hämmern was danebengeht", so die Moderatorin über ihr neues Projekt.

"Mit Nagel und Köpfchen": Das ist Moderatorin Annett Möller

Moderatorin Annett Möller wurde am 30. Juli 1978 in Schwerin geboren. Nach dem Abitur studierte sie in der Hansestadt Wismar BWL und absolvierte anschließend eine dreijährige Schauspielausbildung in Hamburg. Nebenbei machte sie Praktika im Fernsehen und beim Radio.



2003 begann Annett Möller ein Volontariat bei RTL Nord in Hamburg, wo sie anschließend eineinhalb Jahre lang das Regionalmagazin "Guten Abend" moderierte und als Redakteurin tätig war. Drei Jahre später zog sie nach Köln und arbeitete zunächst für n-tv, ab 2008 auch für "RTL Aktuell". Ab 2009 war sie hier die Hauptvertretung für RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel. Seit 2018 steht Annett Möller beim Sender Sat.1 unter Vertrag.

"Mit Nagel und Köpfchen"-Moderatorin Annett Möller ist vielseitig talentiert

Nach ihrer Karriere als Nachrichtensprecherin stellte Annett Möller 2017 unter Beweis, wie gut sie singen kann: In der RTL-Musikshow "IT TAKES 2" trat sie mit Promis wie Matthias Steiner und Isabel Edvardsson zum großen Gesangswettstreit an. Dort konnte sie sowohl die Jury als auch das Publikum von sich überzeugen und ging in der Finalshow als Siegerin hervor. (AZ)

