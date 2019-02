vor 49 Min.

Mutmaßliche Säure-Attacke in Metro: ein Schwerverletzter Panorama

In der Pariser Metro ist ein Mann mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht und schwer verletzt worden.

Zu dem Angriff sei es am Freitagmorgen am Gleis einer Metrostation im Osten der französischen Hauptstadt gekommen, wie mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiquellen berichteten.

Nach Angaben von "Le Parisien" soll es sich um einen Streit zwischen zwei Obdachlosen gehandelt haben. Der junge Mann habe schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Händen erlitten. Der Täter flüchtete. Es sei möglich, dass es sich bei der Flüssigkeit um Säure handelte.

Bereits am Mittwoch sollen sich in der Metro zwei Menschen verletzt haben, weil ein Säurefläschchen auf einem Klappsitz in der Bahn deponiert war. Ob die Flasche aus Versehen oder absichtlich hinterlassen wurde, war allerdings noch unklar. (dpa)

