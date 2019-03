08:00 Uhr

Nach Streit mit Dieter Bohlen: Capital Bra covert "Cherry Lady"

Nach einem medienwirksamen Geplänkel mit Dieter Bohlen veröffentlicht der Rapper Capital Bra nun eine Coverversion des Modern Talking Hits "Cheri, Cheri Lady".

Modern Talking veröffentlichte 1985 den Nummer-eins-Hit "Cheri, Cheri Lady". Nun feiert der Ohrwurm aus den 80er Jahren sein Comeback - und zwar als gerappte Coverversion. So hat der Berliner Rapper Capital Bra sich des Modern-Talking-Hits angenommen. Das Musikvideo zu "Cherry Lady" ging in der Nacht zum Freitag online. Seitdem wurde das Video, in dem der Rapper mit einer leicht bekleideten Frau zu sehen ist, bereits rund eine halbe Million mal angeklickt (Stand: Freitag, 9 Uhr).

In den auf Deutsch gesungenen Textzeilen heißt es: "Cherry Cherry Lady, du bist was Besonderes. Eine Frau für's Leben. Oder für 'ne Nacht." Zuvor hatten der Rapper und Dieter Bohlen auf ihren Instagram-Profilen zusammen das Musikvideo angekündigt.

Capital Bras Coverversion "Cherry Lady" ging Streit mit Dieter Bohlen voraus

Wahrscheinlich nicht ganz zufällig kam es vor der Veröffentlichung der Coverversion zu einem medienwirksamen Geplänkel zwischen Capital Bra (24) und Dieter Bohlen (65). Der Produzent hatte erst vergangene Woche für diesen Sommer ein Comeback-Konzert mit den Hits von Modern Talking angekündigt. Dabei äußerte sich Dieter Bohlen in der Bild-Zeitung auch darüber, dass er die Songtexte von Rappern stark bedenklich finde. Bohlen: "Jeder rappt da über seinen Maybach, und am Ende des Tages fahren die mit ihrem Fahrrad in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung." Der Berliner Rapper Capital Bra fühlte sich anscheinend angesprochen und postete daraufhin auf Instagram sein Haus und seinen Luxuswagen. Wenige Tage später zeigten sich beide zusammen und gut gelaunt in einem Video.

Der in Sibirien geborene Capital Bra - bürgerlich Vladislav Balovatsky - ist in Deutschland derzeit wohl erfolgreichste Rapmusiker. So landete der Rapper in den vergangenen Monaten mehrere Nummer-eins-Hits. Er besitzt ein eigenes Label namens "Bra Musik“, nachdem er sich Anfang des Jahres im Streit vom Musiklabel seines Kollegen Bushido getrennt hatte. Dieter Bohlen ist der jüngeren Generation vor allem als langjähriger Chef-Juror der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und auf seinem Instagram-Profil sehr aktiv. (dpa)

