16:45 Uhr

Nacktbader soll Frau vergewaltigt haben Panorama

In der Nähe von Mannheim soll ein Nacktbader am Weinheimer Waidsee eine 49-Jährige vergewaltigt haben. Der 25 Jahre alte Mann sitzt nun in U-Haft.

Einen Nacktbader haben Strafverfolger nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in einem Strandbad verhaftet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim am Donnerstag mitteilten, soll der Mann den Weinheimer Waidsee durchschwommen haben, um zum abgeriegelten FKK-Bereich am gegenüberliegenden Ufer zu kommen. Am Badestrand forderte er demnach eine 49-Jährige am Dienstagabend zum Sex auf. Als die Frau ablehnte, soll der 25-Jährige ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sie gewürgt und vergewaltigt haben. Die verletzte Frau floh und rief die Polizei. Der Deutsche schwamm wohl zunächst im Waidsee davon. Wenig später nahmen Beamte den Verdächtigen fest. Er kam in Untersuchungshaft. (dpa)

