"New Mutants": Kino-Start, Besetzung im Cast, Trailer, FSK und Länge

"New Mutants" läuft ab April in deutschen Kinos. Alle Infos rund um Start, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer, Länge und FSK gibt es hier.

"New Mutants" spielt im X-Men-Universum, nimmt sich der Mutanten-Materie aber aus einem anderen Blickwinkel an. Während sich in den X-Men-Filmen alles um das Heldentum und den Konflikt von Menschen und Mutanten dreht, hat "New Mutants" einige Elemente aus dem Horror-Genre und schlägt ernstere Töne an.

"New Mutants": Kino-Start 2020

Schon lange haben Fans auf den Release von "New Mutants" gewartet, denn der Start war immer wieder verschoben worden. Doch nun steht der Start-Termin von "New Mutants" endlich fest: Der Marvel-Film kommt am 16.4.2020 in die deutschen Kinos. Grund für die Verschiebungen waren laut 20th Century Fox zunächst der Release von "Deadpool 2" und später stand dann die Veröffentlichung von "X-Men: Dark Phoenix" im Weg.

Handlung von "New Mutants": Worum geht's im Marvel-Film?

Für die X-Men fängt ihre Karriere meist in der Schule von Charles Xavier an, der sie in seiner wohlwollenden Obhut im Umgang mit ihren Kräften schult und ihnen alles mit auf den Weg gibt, was im Leben wichtig ist.

Die Protagonisten in "New Mutants" erhalten jedoch eine Ausbildung der ganz anderen Art. Sie müssen in einem geheimen Labor um das Überleben kämpfen und sind dabei auf ihre Kräfte angewiesen. Wolfsbane, die sich in einen Wolf verandeln kann, der explosive Cannonball, Magik, die telepathische Kräfte hat, die Illusionistin Mirage und Sunspot, der Sonnenenergie kanalisieren kann, müssen gemeinsam einen Weg aus dem Geheimlabor finden. Werden sie die Experimente der mysteriösen Dr. Cecilia Reyes überleben?

Besetzung von "New Mutants"

Anya Taylor-Joy als Illyana Rasputin (Magik)

als Illyana Rasputin (Magik) Maisie Williams als Rahne Sinclair (Wolfsbane)

als Rahne Sinclair (Wolfsbane) Charlie Heaton als Sam Guthrie (Cannonball)

als (Cannonball) Blu Hunt als Danielle Moonstar (Mirage)

als Danielle Moonstar (Mirage) Henry Zaga als Roberto da Costa (Sunspot)

als Roberto da Costa (Sunspot) Alice Braga als Dr. Cecilia Reyes

als Dr. Happy Anderson als Reverend

Thomas Kee als Thomas Guthrie

Länge und FSK von "New Mutants"

Zur Spieldauer und Altersfreigabe sind bisher noch keine Informationen bekannt. Aufgrund der Thematik und der Horror-Einflüsse ist mit einer Altersbeschränkung von 16 Jahren zu rechnen.

"New Mutants": Trailer

Hier können Sie sich den offiziellen Trailer zu "New Mutants" ansehen:

