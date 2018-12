vor 29 Min.

Norman Gimbel ist tot: Er schrieb Welthits wie "Killing Me Softly"

Er schrieb Welthits wie "Killing Me Softly". Nun ist Norman Gimbel im Alter von 91 Jahren in Kalifornien gestorben.

Der Name Norman Gimbel sagt nur wenigen Menschen etwas. Seine Werke aber sind weltberühmt: Gimbel schrieb den Welthit "Killing Me Softly" und andere berühmte Songs.

Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2018, ist Gimbel im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Montecito gestorben. Das teilten sein Sohn Tony Gimbel und Broadcast Music Incorporated, die US-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Urheberrechten, am Freitag mit.

Norman Gimbel: "Killing Me Softly" wird 1973 Song des Jahres

Der in Brooklyn geborene Gimbel gewann zusammen mit dem Komponisten David Shire einen Academy Award für den besten Originalsong für "It Goes Like It Goes" von Jennifer Warnes im Film "Norma Rae" von 1979.

1973 hatte er zusammen mit seinem langjährigen Komponisten-Mitarbeiter Charles Fox für "Killing Me Softly" von Roberta Flack den Grammy für den besten Song des Jahres gewonnen. Die Version des Liedes durch die US-Hip-Hop-Gruppe The Fugees wurde in den 90er Jahren ebenfalls ein großer Erfolg.

Norman Gimbel bekommt Grammy für "The Girl from Ipanema"

Einen weiteren Hit landete Gimbel mit dem englischen Text zum brasilianischen Bossa-Nova-Song "The Girl from Ipanema". Dafür bekam er einen Grammy für die Schallplatte des Jahres 1965. 1984 wurde Gimbel als Mitglied in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Sad news today that my good friend and songwriting partner Norman Gimbel passed away at the age of 91. Norman was an... Posted by Robert Folk on Wednesday, 26 December 2018

Robert Folk, der zusammen mit Gimbel ein gutes Dutzend Songs verfasste, erinnerte sich auf Facebook daran, was ihm der Texter nach der Fertigstellung eines Songs für einen prominenten Filmemacher einmal anvertraute: "Sag ihnen nie, wie leicht uns diese Arbeit fällt und wieviel Spaß uns das Schreiben dieser Songs gemacht hat! Andernfalls zahlen sie uns nie mehr soviel Geld!" (afp/AZ)

