Plötzlich so still im ZDF: TV-Termin heute am 8.3.21, Handlung, Schauspieler

Der ZDF-Fernsehfilm der Woche "Plötzlich so still" ist heute im Fernsehen zu sehen. Welche Schauspieler spielen mit? Wann ist der TV-Termin? Und: Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten für Sie zusammengestellt.

"Plötzlich so still" am 8.3.2021 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

Das ZDF zeigt "Plötzlich so still" heute am Montag, 8. März 2021. Los geht es um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 88 Minuten. Ungeduldige können sich den Fernsehfilm der Woche jetzt schon kostenlos als Stream in der ZDF-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung von "Plötzlich so still"

Es ist ein Riesenschock für die junge Mutter Eva: Mitten in der Nacht wacht sie auf und sieht nach ihrem Baby. Das ist auffällig ruhig. Bei intensiverer Kontrolle stellt Eva fest: Das Baby atmet nicht mehr. Voller Panik beginnt sie mit einer Herzmassage - vergebens. Das Kind stirbt. Verzweifelt ruft sie ihren Mann Ludger an, bringt aber kein Wort über die Lippen.

Aufgelöst strömt Eva durch die nächtliche Stadt. Plötzlich hört sie ein Baby schreien. Die Mutter hatte es kurz im Auto zurückgelassen. Im Affekt schnappt sich Eva das Baby und nimmt es mit zu sich nach Hause.

Es ist der traurige Tiefpunkt in einer Geschichte, die bis dato eigentlich nahezu märchenhaft verlaufen war: Eva und Ludger hatten sich so sehr über die Geburt ihres Kindes gefreut. Umso bedauerlicher war es für den jungen Vater, eine Fortbildung in den USA annehmen zu müssen. So sehr die junge Mutter von Geburt und ersten Wochen zu zweit auch geschlaucht war, so sehr genoss sie auch die Zeit mit der kleinen Sarah - bis zu jener verhängnisvollen Nacht.

Als Ludger von seiner Fortbildung zurückkehrt, ahnt er nichts von den schrecklichen Dingen, die in der Zwischenzeit passiert sind: vom Tod Sarahs, vom Entführen des anderen Babys. Voller Glück freut er sich auf die Elternzeit mit Eva und Sarah.

Derweil haben Ludgers Kollegen die Ermittlungen im Fall des verschwundenen Babys Nina aufgenommen. Ludger bitten sie, seine in der Fortbildung erworbenen Kenntnisse mit einzubringen. Als Ludger realisiert, wieso sich seine Frau so seltsam verhält und dass das kleine Baby gar nicht Sarah sondern Nina ist, brechen die Dinge übereinander ein.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Plötzlich so still" im Cast

Eva Ambach - Friederike Becht

- Ludger Ambach - Hanno Koffler

- Stefanie Wolpert - Nadja Bobyleva

- Charlotte - Morgane Ferru

Ariane Stödter - Katharina Behrens

Rahel - Idil Üner

Peer - Christian Beermann

