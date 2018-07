07:40 Uhr

Polizei befreit entführte Mutter von Fußballprofi Panorama

Die entführte Mutter des brasilianischen Fußballprofis Taison wurde von der brasilianischen Polizei befreit.

Die brasilianische Polizei hat die zuvor entführte Mutter des Fußballprofis Taison befreit. Sie sei in der Nähe von Pelotas im Süden des südamerikanischen Landes im Kofferraum eines Autos gefunden worden, berichtete das Sportportal GloboEsporte am Montag (Ortszeit). Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Taison spielt seit 2012 beim ukrainischen Club Schachtjor Donezk.

Taison gehörte zum brasilianischen WM-Kader

Zeugen hätten gesehen, wie die Frau in das Fahrzeug gezwungen worden sei, sagte Vanessa Wenitt von der Militärbrigade in Pelotas. Rund 50 Minuten nach der Entführung sei das Auto lokalisiert worden. Die mutmaßlichen Täter hätten die Frau in der Nähe ihre Hauses entführt. Ob geplant war, Lösegeld vom Fußballprofi zu erpressen, war zunächst nicht bekannt.

Taison äußerte sich zu dem Vorfall zunächst nicht. Der 30-Jährige gehörte zum brasilianischen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland, kam dort jedoch nicht zum Einsatz. (dpa)

