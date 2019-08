14:57 Uhr

Promi Big Brother 2019: Die Moderatoren

Promi Big Brother 2019 wird auch in Staffel 7 wieder von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert. Hier stellen wir Ihnen die beiden Moderatoren vor.

Promi Big Brother 2019 startet in wenigen Tagen. Für Staffel 7 kehrt das bereits bekannte Moderatoren-Team zurück: Jochen Schropp und Marlene Lufen haben Promi Big Brother bereits im vergangenen Jahr moderiert.

Promi-Big-Brother 2019 - Moderator Jochen Schropp war der Nachfolger von Oliver Pocher

Jochen Schropp wurde 1978 als Kind eines Lehrers und einer Arzthelferin in Gießen geboren. Schon im Alter von 15 Jahren machte er im Rahmen eines Schülerpraktikums seine ersten Erfahrungen bei der ZDF-Kindernachrichtensendung logo!. Seine ersten Schauspiel-Erfahrungen kamen dann am amerikanischen Theater in Gießen. Nebenbei arbeitete er als Kleindarsteller, als Komparse und in der Werbung. Beim Hessischen Rundfunk machte eine Gesang- und Sprecherausbildung.

Seit 2010 moderiert Schropp die deutsche Version von X Factor für VOX. Er war für den Deutschen Fernsehpreis 2011 in der Kategorie „Publikumspreis für den besten Entertainer“ nominiert. 2014 wechselte er zu ProSiebenSat.1 Media. Dort löste er als neues Gesicht des Formats Promi Big Brother Oliver Pocher ab. Er lebt seit 2001 in Berlin.

Promi-Big-Brother 2019: Marlene Lufen gehört seit 2018 zum Moderatorenteam

Nach ihrem Abi in Berlin studierte Marlene Lufen Publizistik und Spanisch. 1995 ging sie für ein sechsmonatiges Praktikum in die USA, das sie unter anderem zum Fernsehsender ABC führte. 1996 gewann sie einen ARD-Journalistenwettbewerb und berichtete als Nachwuchsreporterin von den Olympischen Spielen in Atlanta.

Lufen moderiert seit 1997 das Sat.1-Frühstücksfernsehen. Nach einer Babypause im Jahr 2000 wechselte sie für einige Jahre zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen und moderierte von 2001 bis 2007 das Regionalprogramm WDRpunkt Köln für das WDR-Fernsehen.

Promi Big Brother 2019: Die beiden Moderatoren kennen sich vom Sat.1-Frühstücksfernsehen

Die Tatsache, dass die beiden Moderatoren erst seit vergangenem Jahr bei Promi Big Brother vor der Kamera stehen, bedeutet übrigens nicht, dass sie kein eingespieltes Team sind. Sie arbeiten nämlich schon eine ganze Weile zusammen: Das Sat1.-Frühstücksfernsehen hat die zwei Moderatoren zusammengebracht. Jetzt stehen sie fast täglich in aller Frühe gemeinsam vor der Kamera. Ein echtes Dream-Team also. (AZ)

