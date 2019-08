vor 34 Min.

"Promi Big Brother" 2019: Kandidatin Theresia erreicht das Finale

"Promi Big Brother" 2019: Theresia Behrend Fischer heiratete im GNTM-Finale 2019. Was können die Fans von Theresia im PBB-Finale erwarten? Hier das Porträt.

Bei "Promi Big Brother" 2019 ist Theresia Behrend Fischer dabei. Die Kandidatin sorgte im Frühjahr für Schlagzeilen, nachdem sie im Live-Finale von GNTM 2019 heiratete. Eine zweite Hochzeit ist im "Promi Big Brother"-Finale wohl unwahrscheinlich - aber hier stellen wir unsere Prognose für die letzte Folge von Staffel 7 vor. Was erwartet sich die Prominente vor ihrer Teilname bei PBB? Das Porträt.

"Promi Big Brother" 2019: Theresia Behrend Fischer verzichtet nicht auf Herbert

Theresia Behrend Fischer wurde am 31. März 1992 geboren und lebt mit ihrem 27 Jahre älteren Ehemann in Hamburg. Die beiden gaben sich damals zur großen Überraschung ihres Mannes Thomas Behrend live im TV im Finale von "Germany's next Topmodel" 2019 das Ja-Wort. 2016 hatte sich das Nachwuchsmodel sogar für ihren großen Traum unter das Messer gelegt. Theresia Behrend Fischer ließ sich in einer Operation die Beine um 8,5 Zentimeter verlängern und war nach der OP dann 1,77 Meter groß.

Ihr Kuscheltier Herbert war damals bei GNTM immer an ihrer Seite. Auch im Big Brother-Haus kann sie auf ihren Herbert nicht verzichten. Im Interview sagt sie über ihren ständigen Begleiter: "Das ist ja kein Ding, das ist ja ein Tier. Also auf Herbert kann ich nicht verzichten, definitiv nicht!" Außerdem wolle sie Fotos von ihrem Mann und eines seiner T-Shirts mit ins Haus nehmen, damit sie ihn nicht zu sehr vermisst.

Theresia Behrend Fischer will bei "Promi Big Brother" 2019 an ihre Grenzen gehen

Auf die Frage, was sie sich von ihrer Zeit im Big Brother-Haus erwartet, sagt die 27-Jährige: "Ich erwarte mir, dass es eine schöne Zeit wird, dass ich Erfahrungen mitnehmen kann, dass ich natürlich auch an meine Grenzen gehen werde und dass ich neue Dinge für mich entdecke".

Bei "Germany's next Topmodel" reichte es nur für den 11. Platz, bei "Promi Big Brother" 2019 möchte sie aber gerne gewinnen. "Ich möchte auf jeden Fall Promi Big Brother gewinnen, weil ich den nötigen Biss dazu habe und mich auch durch schwierige Situationen richtig gut durchbeißen kann" sagt sie abschließend in ihrem Sat.1 Interview vor dem großen Einzug.

Jetzt steht Theresia Behrend Fischer im "Promi Big Brother" -Finale 2019: Ob sie gewinnt, zeigt Sat.1 am 23. August 2019 ab 20.15 Uhr. (AZ)

