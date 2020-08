vor 32 Min.

"Promi Big Brother" 2020, Folge 19 gestern: Alle Bewohner im Märchenwald

"Promi Big Brother" 2020 lief gestern mit Folge 19 im TV. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

In wenigen Tage erfahren Zuschauer, wer in die Fußstapfen von Janine Pink tritt und " Promi Big Brother" 2020 gewinnt. Aktuell kämpfen noch sieben Teilnehmer um das Preisgeld von 100.000 Euro, nachdem auch gestern wieder jemand gehen musste. Alle Infos zu Folge 19 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

"Promi Big Brother" gestern: Nachbericht zu Folge 19

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Gestern in Folge 19 kämpften noch insgesamt acht Kandidaten um den Sieg bei "Promi Big Brother" 2020 und das Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei könnten die verbleibenden Tage vor dem großen Finale am Freitag äußerst unangenehm werden: Aufgrund der zahlreichen Regelverstöße griff der große Bruder kurzerhand durch und machte das Märchenschloss dicht, so dass alle Bewohner in den Märchenwald umziehen mussten. Zudem wurde das Einkaufsbuget gekürzt.

Wer ist raus?

Der Traum vom Einzug ins Finale, das am 28. August stattfindet, ist gestern für Ramin Abtin geplatzt. Nominiert waren auch Emmy Russ und Simone Mecky-Ballack, die aber nicht rausgewählt wurden. Die Nominierung fand gestern erstmals offen statt: Vor allen Teilnehmern musste jeder einen Kandidaten auf eine Tafel schreiben und diese Entscheidung erklären.

"Promi Big Brother" 2020: Alle Infos zu Promi BB

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

