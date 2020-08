vor 33 Min.

"Promi Big Brother" am 9.8.20: Katy Bähm im Porträt

Katy Bähm ist als Kandidatin in der neuen Staffel von "Promi Big Brother" 2020 dabei. Wir stellen Ihnen die Drag-Queen im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

" Promi Big Brother" 2020 ist am 7. August 2020, in eine neue Runde gegangen. Auch dieses Jahr sind etliche C-Promis in den Container eingezogen, um sich vom "Großen Bruder" und den Zuschauern 24/7 überwachen zu lassen.

Auch die Drag-Queen Katy Bähm ist dieses Jahr als Kandidatin dabei, was erst kurz vor dem Staffel-Start von Sat.1 bestätigt wurde. Hier stellen wir Ihnen die Kandidatin genauer im Porträt vor.

"Promi Big Brother" bei Sat.1: Katy Bähm im Porträt

Katy Bähm wurde mit dem bürgerlichen Namen Burak Bildik geboren. Die Drag-Queen hat einen türkischen und muslimischen Hintergrund, ist 26 Jahre alt und wohnt aktuell in Berlin.

Bekannt wurde Katy Bähm durch ihre Teilnahme an der ProSieben-Sendung "Queen of Drags" von Heidi Klum. Die Sendung brachte Katy jedoch nur mäßigen Erfolg: Nach der vierten Ausgabe unter dem Motto „Divas and Icons“ war Schluss und sie musste als Letztplatzierte die Heimreise antreten.

"Promi Big Brother" 2020: Katy Bähm vertreibt online Perrücken

Ihre Liebe zur Verkleidung entdeckte Katy Bähm beim Karneval: Sie verwandelte sich in Sängerin Lady Gaga und hielt auch außerhalb der närrischen Zeit an der Verwandlungskunst fest. Mittlerweile hat sich Katy Bähm als feste Größe in der Drag-Szene etabliert. Außerdem verkauft die 26-Jährige in ihrem eigenen Online-Shop "Bähm Bähm Wigs" Perrücken und ist als erfolgreiche DJane tätig.

Auch als Influencerin ist Katy Bähm erfolgreich: Mit nahezu 100.000 Followern kann sich die Drag-Queen mittlerweile zu den nationalen Instagram-Berühmtheiten zählen. (AZ)

