17:41 Uhr

"Promi-Darts-WM 2020" heute live: Teilnehmer, Profis, Promis, Übertragung im TV und Stream

Heute Abend (4. Januar 2020) findet die Promi-Darts-WM 2020 bei Pro7 statt. Hier finden Sie alle Infos rund um die Teilnehmer, Darts-Profis und Promis sowie zur Übertragung live im TV und Stream.

Heute Abend ist es soweit: Die "Promi-Darts-WM" startet wieder auf ProSieben. Wenige Tage nach der "echten" Darts-WM kämpfen dabei sechs prominente Teilnehmer gemeinsam mit einem Profi-Spieler an ihrer Seite um den WM-Titel. Los geht es um 20.15 Uhr.

Der Sender versucht, die Stimmung aus dem Londoner Ally Pally einzufangen - jenem legendären Alexandra Palace, in dem vor ein paar Tagen die Darts-WM zu Ende gegangen ist. Ob es klappt? Es ist keine Schande, nach dem umwerfenden Event in der britischen Hauptstadt nur Remmidemmi-Zweiter zu sein.

Mit dabei bei der "Promi-Darts-WM 2020" ist unter anderem Handball-Weltmeister Pascal Hens. Der 39-jährige Spitzensportler kämpft mit weiteren prominenten Teilnehmern um den Titel an der Scheibe. Unterstützt werden sie, wie schon die Jahre zuvor, von Profis der internationalen Weltklasse-Darts-Elite.

Die Fernsehzuschauer dürfen also gespannt sein, welcher Promi am 4. Januar 2020 die "Promi-Darts-WM 2020" für sich entscheidet. Gespielt wird im "501"-Modus. Das heißt, jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null Punkte kommen. Moderiert wird der Spaß von Christian Düren, kommentiert von Darts-Experte Elmar Paulke und Markus Krebs.

Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Termin, Promis und Profis. Auch lesen Sie, wie Sie das ProSieben-Event heute am 4.1.20 live im TV und Stream verfolgen können.

"Promi-Darts-WM 2020": Der Termin des Events

Die "Promi-Darts-WM 2020" findet heute am Samstag, 4. Januar 2020, statt. Das Event wird ab 20.15 Uhr vom TV-Sender ProSieben gezeigt.

ProSieben: Promis und Darts-Profis heute bei der "Promi-Darts-WM 2020"

Auch 2020 wollen die Stars und Sternchen bei der "Promi-Darts-WM" wieder zeigen, was sie an den Darts-Scheiben können. Mit dabei sind:

Handball-Legende und Weltmeister Pascal Hens

Model und Influencerin Sarah Harrison

Moderator Daniel Boschmann

Kommentator Frank Buschmann

Fußballer Max Kruse

Ex-Bayern-Profi Luca Toni

Auch die teilnehmenden Profi-Dartsspieler stehen fest. Laut ProSieben sind bei dem Event am 4.1.20 unter anderem PDC-Weltranglistenerster Michael van Gerwen, Deutschlands Top-Dartsspieler Max Hopp und Darts-Legende Phil Taylor dabei. Auch der neue Weltmeister Peter Wright ist am Start.

Übertragung heute: So können Sie die "Promi-Darts-WM 2020" im Live-TV und Stream verfolgen

Auch 2020 läuft die "Promi-Darts-WM" im TV auf ProSieben. Wer die Show am 4.1.20 um 20.15 Uhr verpasst hat, kann das Event online kostenlos in der Wiederholung über ProSieben.de oder Joyn sehen.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen