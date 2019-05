vor 53 Min.

Rammstein Album Release: Was Sie über das neue Album wissen müssen

Ihre neue Single "Radio" projiziert die Band Rammstein live an eine Hauswand. Zahlreiche Schaulustige waren bei der Premiere in Berlin dabei. Die Veröffentlichung des neuen Rammstein Albums steht kurz bevor: Wie informieren über Release, Albumtitel, Tracklist, Lieder & mehr.

Der Countdown bis Rammstein Fans das neue Album endlich in den Händen halten können läuft. Doch wann genau erscheint das neue Studioalbum der deutschen Rockband? Bei uns finden Sie alle Fakten, die Sie über das neue Album wissen müssen: Release Termin, Name des Albums, Tracklist und mehr.

Neuneinhalb Jahre mussten Fans der deutschen Hard Rock-Band Rammstein auf ein neues Studioalbum warten. Doch echte Fans wissen, „tiefe Brunnen muss man graben, wenn man klares Wasser will“: Im Mai 2019 kehren mit dem neuen Album die schrammenden Gitarrenriffs und das rollende R aus der Kehle von Frontmann Till Lindemann endlich zurück.

Es geht nach gewohnter Rammstein-Manier um Sex, Gewalt, Tabubruch und Provokation. Der Nachfolger des sechsten Studioalbums „Liebe ist für alle da“ (2009) soll nach Rammstein-Gitarrist Richard Z. Kruspe neues Potential der Band um Frontman Till Lindemann eröffnen: es klinge wie „Rammstein in 3D“. Wir haben alle Fakten rund um das neue Album – wann es erscheint, welchen Titel es trägt und wie die Tracklist aussieht.

Release-Termin neues Rammstein Album 2019: Tracklist, Lieder, Songs & Tour

Titel: Rammstein

Album: siebtes Studioalbum

Release: Freitag, 17.5.2019

Firma: Universal Music

Veröffentlichte Singles: Deutschland (28.3.2019) & Radio (26. April)

Tracklist:

- Deutschland, 5:23

- Radio, 4:37

- Zeig dich, 4:15

- Ausländer, 3:51

- Sex, 3:56

- Puppe, 4:33

- Was ich liebe, 4:29

- Diamant, 2:34

- Weit weg, 4:20

- Tattoo, 4:11

- Hallomann, 4:11

Produktion: Rammstein, Produzent Olsen Involtini (Seed, Bella B), Produzent Rich Costey (Muse)

Neues Rammstein Album: Wo kaufen/hören

Vorbestellen im Rammstein Official Shop oder bei Amazon, Media Markt, Saturn etc., Veröffentlichung bei Spotify und allen gängigen Streaming-Anbietern, erhältlich im Handel

Neues Rammstein-Album: Ankündigung vor Album Release

Rammstein kündigte vor Kurzem in einem Teaser an, dass in der Zeit vom 17. bis zum 25. Mai in den Städten Berlin, Hamburg, Apeldoorn, Darmstadt, Brüssel, München, Dresden und Wien „etwas Besonderes“ passieren werde. Fans der Band dürfen gespannt sein. Nach den Musik-Videos zu „Deutschland“ und „Radio“ werden außerdem weitere Video-Clips der Band die Nachlese des Albums befeuern.

Single Deutschland aus neuem Album sorgte für Skandal

Mit der ersten Single „Deutschland“, die Rammstein im März 2019 veröffentlichte, hat die Band nach alter Tradition sofort für einen Eklat gesorgt: Im Teaser zum Video der Single stehen die Bandmitglieder in KZ-Uniform am Galgen. Daraufhin wurde die Band von Historikern, Politikern und führenden Vertretern jüdischer Verbände kritisiert, eine Grenze überschritten zu haben. „Deutschland“ ist nach Veröffentlichung in den deutschen Single Charts von Null auf Platz 1 geschossen.

Rammstein Tour 2019: in Deutschland ausverkauft

Die Europatour 2019 von Rammstein startet am 27. Mai in Gelsenkirchen. Insgesamt spielt Rammstein in sieben deutschen Städten. Die Tickets für die einzelnen Shows in Deutschland waren binnen vier Stunden ausverkauft.

In diese deutschen Städte kommt Rammstein auf der Europatour 2019

27.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28.05.2019 Gelsenkirchen, Veltins-Arena

08.06.2019 München, Olympiastadion

09.06.2019 München, Olympiastadion

12.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13.06.2019 Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

16.06.2019 Rostock, Ostseestadion

22.06.2019 Berlin, Olympiastadion

02.07.2019 Hannover, HDI Arena

13.07.2019 Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

Rammstein hat die Bühne für die kommende Tour auf dem Gelände der Veranstaltungsfirma Black Box Music in Berlin getestet: Fans dürfen sich auf eine spektakuläre Lichtshow einstellen, welche die orgiastischen Pyroshows der deutschen Rockband auf ein neues Level hebt. Die Lichteffekte sollen in mehreren Berliner Stadtteilen zu sehen gewesen sein.

