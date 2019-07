vor 19 Min.

Rammstein-Tour 2020: Viele Konzerte sind bereits ausverkauft

Die Band Rammstein wird auch im Jahr 2020 auf große Tour gehen. Hier lesen Sie, in welchen Städten Konzerte und Auftritte geplant sind.

Rammstein: Die Band rund um Frontmann Till Lindemann ist derzeit auf Europatournee. Auch 2020 sind Konzerte geplant, doch viele Tickets sind bereits ausverkauft.

Rammstein ist gerade auf Europatournee. Die Berliner Band erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Viele Konzerte die erst 2020 stattfinden, sind bereits ausverkauft. Das verärgert vor allem die Deutschen Fans, sie beschweren sich Online über das Ticket-Chaos.

Auf der Social-Media-Plattform Facebook postete die Gruppe um Sänger Till Lindemann ein GIF, in dem im Schnelldurchlauf zahlreiche europäische Städtenamen mit dem Untertitel "Get ready for 2020!" zu sehen waren.

Rammstein-Tour 2020 - Über Eventim sind fast alle Konzerte ausverkauft

Der Ärger der Fans richtet sich vor allem gegen den Ticketshop Eventim, der mit Serverproblemen zu kämpfen hatte. Laut eines Instagram-Posts des "Rammstein-Newsletters" sei Eventim zwei Stunden lang "lahmgelegt" gewesen. Nach Verkaufsstart vergangenen Freitag um 11 Uhr konnten die Server dem Anfragen-Sturm offenbar nicht standhalten. Ähnliche Probleme gab es bereits beim Verkaufsstart für die aktuelle Rammstein-Tour. Potentielle Kunden landeten erst einmal in einer Warteschleife.

Auf der Homepage der Band werden aktuell noch VIP-Tickets für Deutschland gelistet, etwa für das Zusatzkonzert am 2. Juli 2020 in Hamburg - allerdings ab stolzen 375 Euro pro Ticket.

Reguläre Karten über Eventim sind wohl nur noch für Städte wie Tallinn, Warschau oder Turin zu erwerben. Manche Fans werden sich deshalb wohl Karten für Konzerttermine außerhalb Deutschlands besorgen.

Rammstein live auf Tour 2020: Die Städte im Überblick

25. Mai 2020 AT Klagenfurt Wörthersee Stadion AUSVERKAUFT 29. Mai 2020 DE Leipzig Red Bull Arena AUSVERKAUFT 30. Mai 2020 DE Leipzig Red Bull Arena AUSVERKAUFT 2. Jun 2020 DE Stuttgart Mercedes-Benz Arena AUSVERKAUFT 3. Jun 2020 DE Stuttgart Mercedes-Benz Arena AUSVERKAUFT 6. Jun 2020 CH Zürich Stadion Letzigrund AUSVERKAUFT 7. Jun 2020 CH Zürich Stadion Letzigrund Tickets 10. Jun 2020 BE Ostende Park De Nieuwe Koers AUSVERKAUFT 17. Jun 2020 GB Belfast Boucher Road Playing Fields Tickets 24. Jun 2020 NL Nijmegen Goffertpark AUSVERKAUFT 27. Jun 2020 DE Düsseldorf Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT 28. Jun 2020 DE Düsseldorf Merkur Spiel-Arena AUSVERKAUFT 1. Jul 2020 DE Hamburg Volksparkstadion Tickets 2. Jul 2020 DE Hamburg Volksparkstadion Tickets 4. Jul 2020 DE Berlin Olympiastadion AUSVERKAUFT 5. Jul 2020 DE Berlin Olympiastadion AUSVERKAUFT 9. Jul 2020 FR Lyon Groupama Stadium AUSVERKAUFT 13. Jul 2020 IT Turin Stadio Olimpico Grande Torino Tickets 17. Jul 2020 PL Warschau PGE Narodowy Tickets 21. Jul 2020 EE Tallinn Song Festival Grounds Tickets 26. Jul 2020 NO Trondheim Granåsen AUSVERKAUFT 31. Jul 2020 SE Göteborg Ullevi Stadium AUSVERKAUFT 4. Aug 2020 DK Aarhus Ceres Park Tickets

Rammstein aktuell auf "Europe Stadium Tour": Diese Termine sind noch geplant

Im Moment ist Rammstein quer durch Europa unterwegs. Dabei sorgen nicht nur die Auftritte für Schlagzeilen: Rammstein-Sänger Till Lindemann soll Hotelgast verletzt haben

Rammstein ist für bombastische Bühnenshows bekannt

Folgende Auftritte sind im Rahmen der aktuellen Tournee noch geplant:

24. Juli 2019 Kattowitz, Stadion Slaski

29. Juli 2019 Moskau, VTB Arena

02. August 2019 St. Petersburg, St.Petersburg-Stadion

06. August 2019 Riga, Lucavsala

09. August 2019 Tampere, Ratina Stadion

10. August 2019 Tampere, Ratina Stadion

14. August 2019 Stockholm, Stockholm Stadion

18. August 2019 Oslo, Ullevaal Stadion

22. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

23. August 2019 Wien, Ernst-Happel-Stadion

