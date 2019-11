vor 2 Min.

"Ready to Beef" im TV: Kandidaten, Sendetermine, Live-Stream - Infos

"Ready to Beef" lief am 29.11.19 mit Folge 3 live im TV und Stream. Start, Sendetermine, Kandidaten und Übertragung - alle Infos gibt es hier.

Am 29.11.19 ging die neue Kochshow "Ready to Beef" in die dritte Runde. Tim Mälzer führt durch die Sendung und steht den Kandidaten zur Seite, während Tim Raue die einzelnen Gerichte bewertet und am Ende den Sieger kürt. In Folge 3 trafen mit den Profi-Köchen Holger Bodendorf und Max Stiegl wieder zwei Welten aufeinander. Wer sich am Ende über den Sieg freuen durfte erfahren Sie im News-Blog: "Ready to Beef", Folge 3 am 29.11.19: Wer hat gewonnen?.

Kandidaten, Sendetermine, Ablauf und Übertragung live im TV und Stream - lesen Sie hier die Infos zur Übertragung.

Start von "Ready to Beef" live im TV - Folge 3 am 29.11.19

Der Start-Termin für "Ready to Beef" war am Freitag, den 15.11.2019. Vox zeigt die Sendung immer wöchentlich um 20.15 Uhr. Bereits vor der Ausstrahlung der ersten Folge ist bekannt: Es wird eine zweite Staffel von "Ready to Beef" geben. Die Dreharbeiten sollen im Dezember starten.

"Ready to Beef" 2019: Die Sendetermine im Überblick

Insgesamt sind für Staffel 1 acht Folgen von "Ready to Beef" aufgezeichnet worden. Hier finden Sie einen Überblick über alle Sendetermine im Herbst und Winter:

Freitag, 15. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 22. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 29. November 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 06. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 13. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 20. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 27. Dezember 2019: 20.15 Uhr bei Vox

Freitag, 03. Januar 2020: 20.15 Uhr bei Vox

"Ready to Beef": Konzept der Kochshow

In jeder Sendung werden zwei renommierte deutsche Profi-Köche gegeneinander antreten. Tim Mälzer wird durch die Sendung führen und den Koch-Teams beim zubereiten ihrer Gerichte über die Schulter schauen, während Tim Raue die Rolle des Jurors übernimmt und am Ende der Show entscheiden muss, welche Köche die drei Gänge besser umgesetzt haben.

"Ready to Beef": Diese Profi-Köche sind die Kandidaten

Folgende Köche werden in den einzelnen Sendungen gegeneinander antreten. Am Ende liegt es an Tim Raue zu bestimmen, welcher Koch die besseren Gerichte auf den Teller gebracht hat.

Mario Lohninger gegen Max Strohe

gegen Tristan Brandt vs. The Duc Ngo

vs. The Duc Ngo Holger Bodendorf vs. Max Stiegl

vs. Max Stiegl Rino Frattesi vs. Nathalie Dienstbach

Maximilian Lorenz vs. Jens Jakob

vs. Jens Jakob Martin Müller vs. Tohru Nakamura

Sepp Schellhorn vs. Christoph Kunz

vs. Christoph Kunz Viktoria Fuchs vs. Alexander Wulf

"Ready To Beef" im Live-TV und Stream

Staffel 1 von "Ready to Beef" läuft live im TV und Stream bei Vox. Außerdem wird ein Live-Stream angeboten. Der ist allerdings nur in einer Testphase von 30 Tagen kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an. Mehr zur Übertragung erfahren Sie hier: "Ready To Beef" mit Mälzer und Raue live im TV und Stream.

Alle News zu "Ready To Beef" im Blog

