"Regenbogen Live 2018"-Tour: Vanessa Mai verletzt sich bei Probe schwer

Die deutsche Sängerin Vanessa Mai am Donnerstag in Dresden beim Auftakt zu ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour durch Deutschland.

Schlagersängerin Vanessa Mai musste laut einem Medienbericht am Samstagabend nach einem Unfall bei einer Bühnenprobe in Rostock wohl künstlich beatmet werden.

Die Sängerin Vanessa Mai hat sich bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe am Samstagabend in Rostock laut einem Medienbericht schwer am Rücken verletzt.

Der Schlagerstar habe bei dem Unfall kurz das Bewusstsein verloren, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Mais Management. Ein Notarzt musste die 25-Jährige demnach künstlich beatmen, sie wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Dort sollte eine genaue Diagnose erstellt werden.

Das Konzert von Vanessa Mai in Rostock wurde kurzfristig abgesagt, schreibt das Blatt. Viele Fans hätten erst kurz vor dem geplanten Konzert-Beginn von dem Unfall erfahren. "Regenbogen Live 2018" ist die zweite eigene Tournee des Schlagerstars.

Vanessa Mai begeistert Fans mit "Regenbogen Live 2018"-Tour

Nach dem Auftakt ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour in Dresden hat Schlagerstar Vanessa Mai am Freitag ihre Fans im ausverkauften Hamburger "Mehr Theater" begeistert. Bei ihrem Konzert wurde die 25-Jährige von einer vierköpfigen Liveband sowie sechs Tänzern unterstützt. Der Shootingstar der deutschen Schlagerszene beeindruckte auch selbst mit aufwendigen Tanzeinlagen. Neben Songs aus ihrem neuen Album "Regenbogen" präsentierte Mai auch bekannte Hits wie "Wolke 7", "In all deinen Farben" oder "Ich sterb für dich".

Gekleidet in einen enganliegenden, rot-silbernen Body mit passenden Handschuhen sowie einen knallroten Umhang betrat der Shootingstar der deutschen Schlagerszene am Freitagabend die Bühne des Hamburger Mehr Theaters. Die Stimmung im Publikum war euphorisch, kaum einen der Fans hielt es während der Show auf seinem Sitz. Es wurde geklatscht und lauthals mitgesungen. Fünfmal wechselt Mai an diesem Abend ihr Outfit, passend zu dem Titel ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour jeweils in einer anderen bunten Farbe.

Das ist Sängerin Vanessa Mai

Die nächsten Konzerte von Vanessa Mai wurden bisher nicht abgesagt

Insgesamt stand Mai, die 2016 den Echo in der Kategorie "Schlager" gewonnen hatte, zweieinhalb Stunden auf der Bühne und erntete immer wieder tosenden Applaus von den Konzertbesuchern. Im Zuge ihrer Tour hat die Sängerin noch dreizehn weitere Konzerte geplant, unter anderem in Berlin, Frankfurt und München. Ob nach dem Unfall in Rostock noch weitere Konzerte der Tour abgesagt werden müssen, ist bislang unklar.

Vanessa Mai ist zudem Teil der "Schlagernacht des Jahres", ehemals "Die große Schlager-Starparade", die kommenden Samstag in der Münchner Olympiahalle stattfindet. Auch hier ist bisher unklar, ob die Sängerin nach ihrem schweren Unfall ausfallen wird.

Vanessa Mai: Die Schlagersängerin startete 2015 ihre Solokarriere

Vanessa Mai ist eine der bekanntesten Schlagersängerinnen dieser Tage. Ursprünglich Mitglied der Band "Wolkenfrei", bastelte sie nach dem Ende der Band zielstrebig an ihrer Solokarriere, die mit den Titeln „Wolke 7“ und „Wachgeküsst“ im Jahr 2015 Fahrt aufnahm. Vanessa Mai stammt aus Backnang bei Stuttgart.

Die erfolgreiche Schlagersängerin wurde unter anderem durch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2017 bekannt, dort belegte sie gemeinsam mit Christian Polanc den zweiten Platz. Außerdem war Mai Jury-Mitglied bei "Deutschland sucht den Superstar".

Die Karriere der Sängerin, die zuvor zwei Ausbildungen abbrach und eine Lehre zur Mediengestalterin abschloss, ging stets steil bergauf. "Wenn es mal hart wird, nicht davonlaufen", rät sie bei ihrem Konzert in Hamburg und richtet sich mit diesen Worten speziell an ihre jüngsten Fans. Heute füllt die Sängerin bei ihren Konzerten Hallen und Open-Air-Arenen. (AZ/dpa)

