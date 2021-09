Rosamunde Pilcher - Herzensläufe im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek.

Das ZDF zeigte gestern am 5.9.21 den Film "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Herzkino im Zweiten: Im ZDF war gestern der Film "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" zu sehen. Wir haben alle spannenden Informationen für Sie zusammengestellt: Wie ist die Handlung? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wann genau ist der TV-Termin? Gibt es die Möglichkeit, den Film schon vorab oder anschließend als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" am 5.9.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" lief am Sonntag, 5. September 2021. Los ging der Film um 20.15 Uhr im ZDF. Die Episode hatte eine Spieldauer von 88 Minuten. Wer am Sonntagabend keine Zeit hatte, kann sich "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" ab sofort auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe"

Jacky Davies liebt die Kunst des Gin-Brennens. Kein Wunder, hat sie die Leidenschaft doch quasi schon in die Wiege gelegt bekommen: Jackys Familie betreibt eine Destillerie, die junge Frau möchte das Erbe unbedingt fortführen. Erst recht, seitdem ihre Mutter bei einem verheerenden Feuer verstorben war. Vater Ronald ist wenig begeistert von der Idee. Er weiß, was es bedeutet, die Geschäfte zu führen. Seine Sorge: fürs Privatleben würde Jacky wenig Zeit übrig bleiben.

Zu Spannungen und Diskussionen kommt es, als Alice, Jackys große Schwester, plötzlich in St. Agnes auftaucht. Die Schwestern geraten sofort in eine heftige Auseinandersetzung. Kein guter Moment für die Überraschung, die Ronald anlässlich seines 60. Geburtstags plant: Er will seinen Töchtern offiziell und gemeinsam die Verantwortung für die Destillerie überschreiben. Er ist der Überzeugung, dass die beiden zusammen die Idealbesetzung wären. Sein Vorschlag trifft jedoch auf wenig Begeisterung.

Näher bringt die beiden da schon die Erinnerung an die verstorbene Mutter. Jacky träumt heute noch oft von der Nacht, in der sie ums Leben gekommen war. Alice hingegen vermeidet jeden Gedanken an damals.

Eine besondere Begegnung mit der Vergangenheit erlebt Alice, als sie Thomas Mills trifft. Thomas ist ein alter Schulfreund von ihr. Hals über Kopf verliebt sie sich in den Arzt. Wieder etwas, das zur Unzeit zu kommen scheint, will Alice doch eigentlich gleich wieder Reißaus nehmen und als Köchin in einem Restaurant in der Karibik anheuern. Der zukünftige Chef erwartet ein Vorkochen von ihr - in St. Agnes.

Auch Jacky findet sich schnell in einem Liebes-Wirr-Warr wieder. Sie entwickelt Gefühle für den Surfer Matt Christian. Matt ist Sprössling einer Spirituosen-Dynastie. Ausgerechnet jener, die drauf und dran ist, die Davies-Brennerei zu erwerben. Als Jacky das schließlich mitbekommt, fühlt sie sich von Matt hinters Licht geführt. Hat er ihr seine Gefühle nur vorgespielt, um an die Brennerei zu kommen?

Matt setzt alles daran, Jacky von der Echtheit seiner Gefühle zu überzeugen. Dann aber weckt er in seiner Geliebten düsterste Erinnerungen: Als er ihr ihre eigene Kinderkette überreicht, die er gefunden hatte, brechen in Jacky alte Wunden auf. Beim Anblick hat sie sofort eindeutige Erinnerungen an den Brand, der ihrer Mutter das Leben raubte.

Und auch mit Schwester Alice gibt es noch das eine oder andere schmerzhafte Zusammentreffen. Schaffen es die beiden, gemeinsam die Vergangenheit zu heilen und positiv in eine versöhnliche Zukunft zu blicken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" im Cast

Alice - Hedi Honert

Jacky - Liliane Zillner

- Ronald - Jochen Nickel

Matt - Maximilian Hildebrandt

- Thomas - Orestes Fiedler

- Orestes Fiedler Freddy - Benjamin Weygand

Eleonore - Anke Sevenich

Officer Merton - Benedict Martin

Mr. Marigo - Carsten Hayes

Carla - Laura Frances-Martin

Daisy - Emma Spurgin Hussey

Hussey Andrew - Kip O'Sullivan

Mr. Kumar - Tanveer Ghani

Vicar Saunders - Rory Wilton

"Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie wollen "Rosamunde Pilcher - Herzensläufe" in der Wiederholung schauen? Den Film finden Sie in voller Länge auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

