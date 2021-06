"Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am heute den Film "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt". Wie ist die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

Herzschmerzfans, aufgepasst: Das ZDF bringt "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" ins deutsche TV. In diesem Text haben wir Ihnen alle relevanten Informationen zum Film zusammengetragen: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Lesen Sie hier alle Antworten.

"Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" heute am 22.6.21 im ZDF: TV-Termin, Übertragung und Stream

"Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" ist am Dienstag, 22. Juni 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. 88 Minuten lang können die Zuschauer Romantik pur erleben. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

Vorschau zu "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt": Wie ist die Handlung des ZDF-Films?

Bald schon steht die Vermählung von Lilli Miller und ihrem Verlobten Bill an. Viele Vorbereitungen sind getroffen für den schönsten Tag im Leben. Doch dann erhält die junge Schottin die Nachricht, dass sie ein Cottage in Cornwall erbt. In wenigen Tagen soll die Immobilie an den Höchstbietenden versteigert werden, wenn sich vorher niemand meldet.

Die Nachricht trifft Lilli an einem ganz besonders wunden Punkt. Als kleines Kind war sie adoptiert worden, ihre eigentlichen Wurzeln kennt sie bis heute nicht. Das soll sich nun ändern. Trotz Hochzeitsstress macht sie sich auf in Richtung Cornwall. Bill ist nicht sehr angetan von der Idee. Lilli sagt ihrem Verlobten aber zu, rechtzeitig zur Vermählung wieder da zu sein.

Doch wie so oft kommt alles ganz anders: In ihrem Heimatort angekommen, begegnet Lilli dem charmanten Psychologen Ian Taylor. Ian hat nach seiner Trennung von Betty die Zelte abgebrochen und praktiziert von der Pension seiner Mutter Carol aus. Der gefällt das eigentlich gar nicht, da sich schon Kunden von ihr beschwert haben. Sie animiert ihren Sohn dazu, sich mit einem Cottage auseinanderzusetzen, das zur Versteigerung steht.

Ians Eltern haben derweil auch ganz andere Probleme: Eigentlich sind sie seit Jahren geschieden und im Fall von Bernie neu vergeben. Das hält die beiden aber nicht davon ab, doch wieder eine Affäre miteinander zu starten. Die alten Gefühle flammen auf, Bernie will Carol zurückgewinnen. Carol allerdings setzt sich dafür ein, dass Bernie doch bei Victoria bleibt. Sie vermutet, dass die Neue ihres Ex ein Kind erwartet. Bernie sieht keinen anderen Ausweg mehr und macht reinen Tisch.

Derweil spitzt sich die Situation an anderer Stelle zu. Sowohl Ian, als auch Major Edward Harrison überbieten sich bei der Versteigerung des Cottages. Im letzten Moment stoppt Lilli die Aktion. Eine alte Kinderschaukel hat bei ihr emotionale Erinnerungen an längst vergangene Zeiten geweckt. Ian freut sich über das Zusammentreffen. Schnell stellt sich heraus, dass er Lillis Mutter kannte. Als Jugendlicher hatte er in ihrem Garten gearbeitet, bis sie aus ungeklärten Gründen ums Leben kam.

Gelingt es den beiden, die wahrem Umstände herauszufinden? Kehren bei Lilli weitere Kindheitserinnerungen zurück? Was ist mit ihrem alten Leben? Heiratet sie wirklich Bill, oder hat sie ihr Herz mittlerweile ganz anderweitig verloren?

Darsteller von "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt": Das sind die Schauspieler im Cast

Lilli Miller - Anna Herrmann

- Anna Herrmann Ian Taylor - Jens Atzorn

- Carol Taylor - Marita Marschall

- Marita Marschall Bernie Taylor - Peter Kremer

Taylor - Bill McBryson - Tobias van Dieken

Victoria Dunhill - Sarah Maria Besgen

- Betty Townsend - Merle Collet

"Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Dienstagabend schon etwas anderes vor? Macht nichts. "Rosamunde Pilcher - Wo dein Herz wohnt" steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

