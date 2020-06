vor 31 Min.

"Sackboy: A Big Adventure": Release, Trailer, Gameplay

"Sackboy: A Big Adventure" wird voraussichtlich Ende des Jahres für die Playstation 5 erscheinen. Alle Infos zu Release, Gameplay und einen Trailer gibt es hier.

In "Sackboy: A Big Adventure" bekommt ein Charakter aus der Spiele-Reihe "Little Big Planet" seinen ersten großen Solo-Auftritt. Im Spiel steuert man den kleinen Sackboy durch eine kunterbunte Spielwelt, die im Gegensatz zu "Little Big Planet" erstmals ganz in 3D erkundbar ist. Wir haben hier alle bisher verfügbaren Infos zu Release und Gameplay für Sie zusammengestellt. Am Ende des Artikels finden Sie auch einen Trailer zum Spiel.

"Sackboy: A Big Adventure": Release-Termin

Ein genaues Release-Datum wurde bisher nicht veröffentlicht. Das Spiel wurde erstmals beim Playstation 5 Enthüllungs-Event gezeigt. Entwickelt wird "Sackboy: A Big Adventure" von Sumo Digital, während Sony selbst als Publisher fungiert.

Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald ein offizieller Release-Termin für den Titel vorliegt.

Gameplay von "Sackboy: A Big Adventure"

Sackboy ist als Held der "Little Big Planet"-Reihe bekannt, in der man ihn in einer 2.5D-Welt durch verschiedeneste bunte Level steuerte. Nun erhält er in "Sackboy: A Big Adventure" erstmals absolute Bewegungsfreiheit in 3D. Am Spielprinzip hat sich deshalb aber nicht viel verändert: Weiterhin muss man Sackboy durch verschiedene Gefahren und knifflige Rätsel manövrieren. Außerdem wird das Spiel über einen Multiplayer-Modus verfügen. Bis zu vier Spieler können gemeinsam Rätsel lösen und sich gegenseitig durch die verschiedenen Level helfen.

Trailer zu "Sackboy: A Big Adventure"

Am 11. Juni hat Sony nicht nur die Playstation 5 enthüllt, sondern auch einige der neuen Spiele für die Konsole vorgestellt. Hier können Sie sich den ersten Trailer zu "Sackboy: A Big Adventure" ansehen:

