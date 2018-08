14:39 Uhr

Säugling tot in Kölner Babyklappe gefunden Panorama

Nachdem in einer Babyklappe ein toter Säugling entdeckt wurde, bittet die Polizei die Eltern um Kontaktaufnahme und sucht Zeugen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

In einer Babyklappe in Köln ist am Dienstag ein totes Neugeborenes gefunden worden. Rettungskräfte konnten trotz Wiederbelebungsversuchen letztlich nur noch den Tod des Säuglings feststellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Aufschluss über die Todesursache soll nun eine Obduktion der Leiche bringen.

Das tote Neugeborene wurde den Angaben zufolge um 8.30 Uhr in der Babyklappe gefunden, die zu einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter in Köln-Bilderstöckchen gehört. Die Ermittler baten die unbekannten Eltern, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Darüber hinaus suchen Staatsanwaltschaft und Polizei Zeugen, die am Dienstagmorgen Beobachtungen an der Babyklappe gemacht haben. (AFP)

