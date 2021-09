Sarah Kohr - Stiller Tod im ZDF: Darsteller, Handlung, TV-Termin, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 27.9.21 den Krimi "Sarah Kohr - Stiller Tod". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Thrillerzeit im Zweiten: Das ZDF bringt Ende September "Sarah Kohr - Stiller Tod" auf die Mattscheiben der Republik. Und wir haben Futter für alle Fans der Serie: Wir sagen Ihnen in diesem Beitrag, wann der TV-Termin genau ist, ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt, welche Darsteller mit von der Partie sind und wie die Handlung ist.

"Sarah Kohr - Stiller Tod" am 27.9.21 im ZDF: TV-Termin und Übertragung

"Sarah Kohr - Stiller Tod" läuft am Montag, 27. September 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Sie sind ungeduldig und möchten nicht auf die TV-Ausstrahlung warten? Dann schauen Sie sich doch "Sarah Kohr - Stiller Tod" als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Worum geht es im ZDF-Krimi "Sarah Kohr - Stiller Tod"

Es ist der höchste Sicherheitsstandard, der in einer Chemie-Fabrik herrscht. Mit gutem Recht, schließlich werden hier mitunter tödliche Substanzen unter Aufsicht vernichtet. Umso erstaunlicher, dass eines Tages der leitende Chemiker Dr. Diestel wie vom Erdboden verschluckt wird. Die Entführer haben nicht nur den Mann, sondern auch hochgiftiges Sarin-Gas mitgenommen. Eine ganze Kartusche des unsichtbaren, gefährlichen Gases fehlt.

Die Ermittlungen müssen unter strengster Geheimhaltung stattfinden. Nicht, dass sich noch ein anderer Verbrecher animiert fühlt, Ähnliches zu planen. Staatsanwalt Anton Mehringer nominiert Sarah Kohr für die sensiblen Ermittlungen. Er stattet sie mit allen Befugnissen aus.

Schnell stößt Kohr auf die wahren Motive des Täters. Der plant nicht etwa einen Terroranschlag, wie zunächst vermutet worden war. Vielmehr scheint er sich auf einem Rachefeldzug zu befinden. Das macht den Fall allerdings nicht weniger gefährlich. Und auch als Sarah Kohr schließlich das Gas feststellen kann, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Im Gegenteil: Die Situation läuft aus dem Ruder, zahlreiche Menschen sind in akuter Bedrohungslage.

Besetzung: Welche Schauspieler spielen bei „Sarah Kohr - Stiller Tod“ mit?

Sarah Kohr - Lisa Maria Potthoff

- Anton Mehringer - Herbert Knaup

- Dr. Hartmut Diestel - Kai Wiesinger

- Lutz Thiemann - Aleksandar Jovanovic

- Sebastian Kölling - Jonas Anders

- Jonas Anders Aida Zaidan / Juliane Estler - Natalia Rudziewicz

- Thomas Weisshaupt - Hans-Uwe Bauer

- Hans-Uwe Bauer Jessika Wallhoffer - Ulrike C. Tscharre

Heike Kohr - Corinna Kirchhoff

- Anna Mehringer - Stephanie Eidt

- Erhard Wallhoffer - Daniel Drewes

"Sarah Kohr - Stiller Tod": Wiederholung als Stream in der Mediathek

Sie möchten Ihren Montagabend anders verbringen, "Sarah Kohr - Stiller Tod" aber dennoch sehen? Kein Problem: Der Krimi steht als Stream kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

