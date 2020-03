11:42 Uhr

"Schlag den Star": Dagi Bee vs. Cathy Hummels - TV-Termin und Übertragung

"Schlag den Star" am 21.3.20: Dagi Bee tritt gegen Cathy Hummels an.

"Schlag den Star" geht am 21.3.20 mit dem Duell Dagi Bee vs. Cathy Hummels in die nächste Runde. Alles zu TV-Termin, Übertragung und Moderatoren, hier.

Am 21. März steht die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" an. Beim TV-Duell werden sich diesmal zwei Frauen gegenüber stehen: Moderatorin Cathy Hummels tritt gegen Influencerin Dagi Bee an. In bis zu 15 verschiedenen Spielen messen sich die beiden und hoffen auf ein Preisgeld von 100.000 Euro. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Rita Ora, die live im Studio performen wird.

"Schlag den Star"-Duell: Das sind Dagi Bee und Cathy Hummels

Mit Dagi Bee und Cathy Hummels treten diesmal bei "Schlag den Star" zwei erfolgreiche Internet-Berühmtheiten gegeneinander an.

Dagi Bee, die im wirklichen Leben Dagmara Nicole Ochmanczyk heißt, ist erfolgreiche Youtuberin und Influencerin. Auf ihrem Youtube-Kanal beschäftigt sich die 25-Jährige hauptsächlich mit den Themen Mode und Kosmetik und konnte damit bereits über vier Millionen Follower generieren. Zudem spielte die Blondine bereits einige Rollen in Kinofilmen.

Cathy Hummels wurde zunächst durch ihren Ehemann, den Fußballspieler Mats Hummels, bekannt. Seit 2013 ist die 31-Jährige als Influencerin und Moderatorin für ProSieben tätig und hat sich damit ihre eigenen Karriere aufgebaut.

"Schlag den Star" TV-Termin und Übertragung live im TV und Stream

Die achte Sendung von "Schlag den Star" läuft am Samstag, 21.3.20, um 20.15 Uhr live auf ProSieben. Die Show mit Dagi Bee und Cathy Hummel ist auch im Stream sowie in der Wiederholung beim Streaming-Dienst Joyn online abrufbar.

"Schlag den Star" am 21.3.20: Das sind die Moderatoren

Durch das Programm von "Schlag den Star" führt auch am 21.3.20 wie gewohnt Elton. Der Moderator hat mittlerweile Erfahrung mit dem Format, da er auch den "Schlag den Raab"-Ableger "Schlag den Besten" moderiert. Kommentiert wird das ganze Geschehen von Ron Ringguth. (AZ)

