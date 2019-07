vor 19 Min.

Schweres Sexualdelikt - Zwölfjährige festgenommen

Die Polizei in Mülheim in Nordrhein-Westfalen ermittelt wegen eines schweren Sexualdelikts gegen drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige.

Die Polizeibeamten in Mülheim in Nordrhein-Westfalen haben im Zuge der Ermittlungen wegen eines schweren Sexualdelikts mehrere Tatverdächtige festgenommen, darunter zwei Zwölfjährige.

Eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern soll in Mühlheim an der Ruhr eine junge Frau vergewaltigt haben. Die Frau musste nach der Tat mit mehreren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie ist schwer traumatisiert und befindet sich derzeit in fachärztlicher Betreuung. Nun hat die Polizei mehrere Tatverdächtige festgenommen, darunter zwei 12-jährige Buben.

Sexualdelikt - Junge Frau in Mühlheim vergewaltigt

Anwohner in der Mülheimer Altstadt waren am vergangenen Freitagabend gegen 22.15 Uhr hellhörig geworden, weil ihr Hund plötzlich unruhig wurde, berichteten die Beamten. In einem bepflanzten Bereich hinter ihrem Garten hätten sie schließlich die junge Frau und zwei männliche Personen entdeckt und umgehend die Polizei verständigt. Die beiden Tatverdächtigen seien daraufhin über einen Fahrradweg geflohen. Weitere Details zum Tathergang gaben die Beamten bislang nicht bekannt. Aus Gründen des Opferschutzes gibt es auch über die vergewaltige Frau keine näheren Angaben.

Vergewaltigung: Polizei stellt drei 14-Jährige und zwei 12-Jährige

Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei konnte schließlich eine Gruppe von drei männlichen 14-Jährigen und zwei 12-jährigen Kinder gestellt werden. Laut der Polizei Mühlheim gelten die Personen als dringend tatverdächtig. Alle von ihnen haben die bulgarische Nationalität. Die Verdächtigen sind am Samstag in Anwesenheit ihrer Eltern von der Polizei vernommen worden. Danach wurden die Kinder und Jugendlichen zunächst wieder den Eltern übergeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Da alle fünf in Mühlheim an der Ruhr ansässig seien, hätten die Beamten jederzeit Zugriff auf die Tatverdächtigen. Sie seinen bislang nicht erheblich polizeibekannt gewesen.

Kinder gelten vor ihrem 14. Geburtstag in Deutschland als strafunmündig und können daher nicht vor Gericht gestellt werden. (dpa)

