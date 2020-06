06:46 Uhr

"Sing meinen Song" 2020, Folge 8: Tauschkonzert für Michael Patrick Kelly

"Sing meinen Song" 2020: Heute in Folge 8 steht Michael Patrick Kelly (m., mit Max Giesinger) im Fokus. Alle Infos zur Vox-Show lesen Sie bei uns in der Vorschau.

"Sing meinen Song" 2020 läuft heute mit Folge 8 im TV. Die Musiker interpretieren Songs von Michael Patrick Kelly. Alle Infos zur Show lesen Sie in der Vorschau.

Michael Patrick Kelly blickt auf ein bewegtes Musikerleben zurück: Als Ex-Mitglied der " Kelly Family" und als Solo-Künstler ist der 42-Jährige seit vielen Jahren auf den Bühnen Europas unterwegs. In vielen Songs des Iren mit US-Staatsbürgerschaft spielt sein christlicher Glaube eine große Rolle. Können die anderen Künstler heute in Folge 8 von " Sing meinen Song" 2020 dieses Gefühl transportieren? Alle Infos zur Show erhalten Sie bei uns in der Vorschau.

"Sing meinen Song" heute: Vorschau auf Folge 8 - Michael Patrick Kelly steht im Fokus

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 8 von "Sing meinen Song" läuft am Dienstag, 23.6.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Michael Patrick Kelly moderiert "Sing meinen Song" bereits zum zweiten Mal - schon Staffel 6 präsentierte der Sänger als Nachfolger von Mark Forster. Heute in Folge 8 steht nun Kellys musikalisches Werk im Fokus. In der letzten Tauschfolge der Staffel singen die Teilnehmer der Show Songs aus MPK's langer Karriere, die in der Folkband "The Kelly Family" begann und 2011 nach einem sechsjährigen Klosteraufenthalt wieder Fahrt aufnahm. Kellys christlicher Glaube spielt auch in seiner Musik eine wichtige Rolle - allein die Titel der Songs heute Abend verdeutlichen das.

Diese Songs von Michael Patrick Kelly performen die Stars in Folge 8:

LEA singt "Friends R Family"

Jan Plewka singt "A Little Faith"

singt "A Little Faith" MoTrip singt "Little Giants"

Michael Patrick Kelly singt "Beautiful Madness"

singt "Beautiful Madness" Ilse DeLange singt "Holy"

singt "Holy" Max Giesinger singt "Requiem"

singt "Requiem" Nico Santos singt "Et voilà"

"Sing meinen Song" 2020: Alle Infos zur Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Musiker

Das sind die Teilnehmer von Sing meinen Song 2020 - zu jedem Musiker ist ein Porträt verlinkt.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Sing meinen Song im TV oder Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeit von Sing meinen Song 2020.

(dfl)

