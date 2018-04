vor 14 Min.

"Sing meinen Song": Marian Gold von "Alphaville" ist der erfahrenste Teilnehmer Panorama

Marian Gold ist unter den diesjährigen "Sing meinen Song"-Teilnehmern wohl der erfahrenste. Schon in den 80ern war er ein Star. Alles weitere im Porträt.

"Do you really want to live forever?" (Deutsch: Willst du wirklich ewig leben?) Diese Frage stellte sich Marian Gold mit seiner Band "Alphaville". Seit den 80ern macht Marian Gold - er heißt eigentlich Hartwig Schierbaum - erfolgreich Musik. Nun will er bei "Sing meinen Song" 2018 die Lieder anderer Musiker neu interpretieren.

Der 63-Jährige gründete "Alphaville" im Jahr 1983 mit Frank Mertens und Bernhard Lloyd. Gleich ein Jahr nach der Gründung starteten die drei mit ihrer Single "Big in Japan" durch - und das nicht nur in Deutschland. Der Song wurde weltweit zum Erfolg. Es folgten Hits wie "Forever Young" und "Sounds Like a Melody".

Marian Gold und seine Band "Alphaville"

Derzeit besteht "Alphaville" nicht mehr aus den ursprünglichen Mitgliedern, Marian Gold ist aber als Gründer immernoch mit Herzblut bei der Band dabei. "Ohne die Band gibt's mich nicht", wie er in einem Interview mit MDR Jump sagt. Das aktuelle Album "Strange Attractor" ist das siebte Album der Band.

Obwohl Marian Gold sehr in die Band eingebunden ist, erschien 1992 sein erstes Solo-Album, und bis heute findet er immer wieder Zeit für Solo-Projekte. 2003 beispielsweise sang er den "Gesandten" in der Oper "L'invenzione Degli Angeli / Die Erfindung Der Engel" von Klaus Schulze und Hermann Schneider.

Marian Gold als Teilnehmer bei "Sing meinen Song" 2018

Ende der 70er Jahre zog es Marian Gold nach Berlin. Wie er selbst erzählt, hatte er keinen festen Wohnsitz und fuhr teilweise in Westberlin die ganze Nacht mit der U-Bahn hin und her. "Ich hatte keinen Plan", sagte er gegenüber MDR Jump. Diese "abenteuerliche Zeit" verarbeit er heute noch in seinen Songs - wie zum Beispiel in "Sexyland".

Auch der Kontakt zu seinen Eltern schien für den Sänger und Songwriter schwierig gewesen zu sein. Nachdem er aus der Bundeswehr geflogen war, "machte er sich vom Acker", wie er erzählt. Nach fünf Jahren Funkstille und musikalischem Erfolg konnte er das Verhältnis zu seinen Eltern wieder aufbauen. Erst kürzlich, am 15. April, trat Marian Gold mit den Imagine Dragons in Wien auf - sie interpretierten "Forever Young" gemeinsam neu.

Nun widmet er sich einem neuen Projekt: "Sing meinen Song" 2018. Welche Lieder der Sänger interpretiert, lesen Sie hier. (ej)

Themen Folgen