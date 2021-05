Code 404 auf Sky: Start, Handlung, Folgen, Besetzung

Die neue Comedy-Serie "Code 404" geht demnächst bei Sky an den Start. Alle Infos rund um Handlung, Folgen und Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Die neue Serie "Code 404" wird es schon bald auf Sky Ticket sowie im TV auf dem Pay-TV Sender Sky Comedy zu sehen geben. Die Handlung spielt in der nicht allzuweit entfernten Zukunft und dreht sich um zwei Polizisten. Eine der Hauptrollen spielt der britische Schauspieler Stephen Graham, der unter anderem aus den Serien "Peaky Blinders" und "Boardwalk Empire" bekannt ist. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und die Schauspieler im Cast haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen Trailer zur Serie.

"Code 404": Start auf Sky

Die erste Staffel der Comedy-Serie steht ab dem 11. Mai 2021 auf Abruf bei Sky Ticket zur Verfügung und läuft dann immer mittwochs um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy im TV.

Handlung von "Code 404": Worum geht es in der Serie?

Im Zentrum der Handlung steht Top-Ermittler DI John Major, der ein Jahr nach seiner Ermordung in den Dienst der Polizei zurückkehrt. Im Rahmen eines Experiments mit künstlicher Intelligenz wurde der Ermittler als digitale Kopie seines ursprünglichen Selbst zum Leben erweckt - allerdings nicht ganz so, wie es seine Vorgesetzten sich gewünscht hätten. Dank fehlerhafter Programmierung kehrt Major zwar mit seiner arrogant selbstbewussten Persönlichkeit zurück, es fehlt ihm aber an der kriminologischen Expertise, die ihn vorher so erfolgreich gemacht hat.

Sein Partner und bester Freund Carver muss die Macken seines neuen Kollegen nun ausbaden, denn Major will sich sofort auf die Suche nach seinen Mördern begeben. Immer wieder passieren der digitalen Version des Detectives peinliche Pannen, da er sich ständig überschätzt und auch seinen Körper nicht immer zu hundert Prozent unter Kontrolle zu haben scheint.

"Code 404": Folgen

Insgesamt wird die erste Staffel von "Code 404" sechs Folgen umfassen, die jeweils etwa 25 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald Sky die entsprechenden Infos veröffentlicht. Eine zweite Staffel der Comedy-Serie wurde bereits bestätigt - ein Termin für den Drehstart steht jedoch noch nicht fest.

Besetzung von "Code 404": Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die Schauspieler der neuen Comedy-Serie im Überblick. Hauptdarsteller Stephen Graham ist unter anderem für seine Rolle als "Scrum" in der "Fluch der Karibik"-Reihe bekannt und war darüber hinaus in Martin Scorseses "The Irishman" zu sehen.

Stephen Graham als DI Roy Carver

als DI Roy Daniel Mays als DI John Major

Rosie Cavaliero as DCS Dennett

as DCS Dennett Amanda Payton als Dr. Alison Parfit

als Dr. Richard Gadd als Liam Cleasby

als Liam Cleasby Anna Maxwell Martin als Kelly Major

als Steve Oram als DI Gilbert

als DI Gilbert Emily Lloyd Saini als DI Ryle

Michelle Greenidge als PC Williams

Tracy-Ann Oberman als Helen Chalmers

Trailer zu "Code 404"

Ein deutscher Trailer zur Serie wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Hier können Sie sich einen ersten Eindruck von der Serie im englischen O-Ton verschaffen:

