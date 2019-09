vor 33 Min.

"Sommerhaus der Stars" 2019, Kandidaten: Wer gewinnt das Finale?

"Sommerhaus der Stars" 2019: In Folge 6 ging der Kampf um die Siegprämie für fünf Kandidaten-Paare weiter. Wer ist raus? Die Kandidaten der Show im Überblick.

Im "Sommerhaus der Stars" 2019 geht heute zu Ende. Im Finale stehen noch vier Promi-Paare. Um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie in unserer Vorschau zum Finale: "Das Sommerhaus der Stars" 20193: Der finale Promi-Kampf

Hier erhalten Sie einen Überblick zu den Kandidaten der Sendung.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Ablauf der Sendung

Seit dem 23. Juli kämpfen die Paare um den Titel "Promipaar des Jahres" 2019 und um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Dazu müssen sie sich in einer heruntergekommenen Ferienwohnung in Portugal gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Neben den täglichen Challenges wird sicher auch das bloße zusammenleben auf engstem Raum für viele eine Herausforderung werden. Wer ist außer den beiden Schlager-Sängern in diesem Jahr dabei?

"Sommerhaus der Stars" 2019, Kandidaten: Wer ist raus?

Menowin Fröhlich (31) und Senay Ak (28): Der Popsänger nahm 2005 und 2010 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teil. Der Rapper Sido ist sein Cousin zweiten Grades.

Michael Wendler (46) und Laura Sophie Müller (18) : Den Schlagersänger kennt man wohl am besten durch Hits wie "Sie liebt den DJ". Im Reality-TV ist er kein Unbekannter: 2014 zog er ins Dschungelcamp, und 2016 machte er bei "Let's Dance" mit. Aktuell ist er mit der 18-jährigen Schülerin Laura Sophie Müller zusammen.

Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (31): Mit dem Ex-Boyband-Sänger geht ein weiterer Ex-Dschungelcamp-Kandidat in Portugal ins Sommerhaus. Boyce feierte mit "Caught in the Act" seinen Durchbruch. Auch seine Freundin Kate Merlan war bereits im Reality-TV zu sehen: Sie nahm bei der Show "Get the F*ck out of my House" teil.

Jessika Cardinahl (53) und Quentin Parker (65) : Die Schauspielerin, Malerin und Bilderhauerin kennt mal als Ottos schöne Kino-Liebe aus "Otto – Der Film". Ihr Lebensgefährte ist Architekt. Sie begann ihre Karriere als Fotomodell im Alter von 16 Jahren.

Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25): Yeliz Koc ist beim "Bachelor" dadurch aufgefallen, dass sie ihrem Rosenkavalier eine leichte Backpfeife verpasste. Johannes Haller lernte sie im Format "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Die Reality-Stars führen seit dem Ende der Sendung eine On-Off-Beziehung.

"Sommerhaus der Stars" 2019: Das sind die Kandidaten

Klatschblätter hatten bereits länger spekuliert, welche Kandidaten nach Zoffhausen ziehen. Nun ist es offiziell: Die folgenden Promi-Pärchen nehmen an der vierten Staffel von "Sommerhaus der Stars" 2019 teil und verbringen maximal 20 Tage zusammen.

Sabrina Lange (52) und Thomas Graf von Luxburg (54) : Sabrina Lange macht sich als Nachrückkandidatin mit ihrem Freund Thomas auf den Weg in das Sommerhaus der Stars. Für Sabrina Lange ein echtes Déjà vu, immerhin fungierte die Kölnerin auch bei der ersten "Big Brother"-Staffel 2000 als Ersatzkandidatin! Damals schaffte es die gelernte Dachdeckerin auf den vierten Platz. Im Anschluss hatte sie einen Song in den deutschen Top 100-Charts und war in einigen Reality-TV-Sendungen zu sehen.

Steffi Bartsch (46) und Roland Bartsch (47): Das Paar kennt man aus der VOX-Doku-Soap "Goodbye Deutschland". Mit einem Sonnenstudio wollte das Ehepaar auf Mallorca das große Geschäft machen. Nach eher mäßigem Erfolg folgten weitere Geschäftsideen wie Fish-Spa, T-Shirts, Piercing und zuletzt eine Buggy-Ausleihe. Seit 2016 leben sie wieder in Deutschland.

Willi Herren (43) und Jasmin Herren (39) : Auch Schlagersänger und Schauspieler Willi Herren ist mit seiner Frau dabei. In der "Lindenstraße" spielte er lange die Rolle des Olli Klatt. Mit Songs wie "Ich war noch niemals in New York" und "Scheiß drauf! (....Mallorca ist nur einmal in Jahr)" feierte er große Erfolge. Im Sommerhaus könnte es besonders mit Désirée Nick zu Streit kommen: Als sie beide 2004 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnahmen, kamen sie wohl nicht miteinander aus.

Elena Miras (27) und Mike Heiter (27): Das Paar lernte sich bei der Kuppel-Show "Love Island" kennen. In der Sendung funkte es aber noch nicht zwischen ihnen. Kurz darauf verkündeten Miras und Heiter allerdings ihren Beziehungsstatus. Im Februar 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Nach der Geburt legten sie jedoch eine Beziehungspause ein.

Sieger: Diese Paare haben "Sommerhaus der Stars" bereits gewonnen

2018 holten Bauer ("sucht Frau") Uwe Abel und seine Iris den Titel. Davor wurden Nico Schwanz und Saskia Atzerodt "Das Promipaar 2017". In der ersten Staffel setzten sich Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan durch.

Wer "Das Promipaar 2019" im "Sommerhaus der Stars" 2019 wird, erfahren Zuschauer ab dem 23. Juli, um 20.15 Uhr, bei RTL. (AZ)

