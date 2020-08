09:20 Uhr

"Sommerhaus der Stars 2020": Andrej Mangold und Jennifer Lange im Porträt vorgestellt

Andrej Mangold und Jenny Lange sind neben sieben anderen Paaren die Teilnehmer im "Sommerhaus der Stars" 2020. Im Porträt gibt es alle wichtige Infos zum Bachelor-Pärchen.

Von Carla Gospodarek

Im Überblick: Alle Kandidaten beim Sommerhaus der Stars 2020.

Werden sie sich den Titel "Das Promipaar 2020" erkämpfen? Auch Andrej Mangold und Jenny Lange sind Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" 2020, die am 9.9.20 startet.

Die beiden Reality-TV-Teilnehmer wollen alles geben, um am Ende den Sieg und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Hier im Porträt finden Sie alle wichtigen Infos zu dem Bachelor-Paar in der Übersicht.

Andrej Mangold und Jenny Lange: Ihre Geschichte begann beim Bachelor

Andrej Mangold und Jenny Lange lernten sich im Jahr 2019 vor laufender Kamera bei der Dating-Show " Der Bachelor" kennen. Mangold war noch bis kurz vor seiner Teilnahme als Profi-Basketballer tätig, Lange arbeitete als Zumba-Trainerin. In der RTL-Datingshow trafen die beiden dann das erste Mal aufeinander - und es matchte. Rosenkavalier Andrej Mangold hatte die Wahl zwischen 20 Single-Frauen und übergab im Finale schließlich die allerletzte Rose an Jenny Lange. Offenbar war das die richtige Entscheidung - die beiden sind bis heute ein Paar.

Andrej Mangold und Jenny Lange wohnen nicht nur im "Sommerhaus der Stars" zusammen

Jenny Lange und Andrej Mangold sind seit mittlerweile anderthalb Jahren zusammen. Bereits kurz nach der Final-Ausstrahlung von "Der Bachelor" zog die gebürtige Bremerin zu Andrej in seine Bonner Wohnung. Nun wollen die beiden auch bei "Das Sommerhaus der Stars" beweisen, dass sie ein eingespieltes Team sind und als Paar gemeinsam den Sieg holen können.

