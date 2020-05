vor 49 Min.

Start von "Scooby!" verschoben: Synchronsprecher, Trailer, Länge, FSK

Der Kino-Start von "Scooby!" wurde verschoben: Alle Infos zu Handlung, Synchronsprechern, FSK und Länge gibt es hier. Auch den Trailer finden Sie bei uns.

Der Familienfilm "Scooby!" wird wegen des Coronavirus erst später in die Kinos kommen. Hier gibt es alle Informationen rund um Start-Termin, Handlung, Synchronsprecher, Filmlänge und FSK in der Übersicht. Auch der offizielle Trailer steht für Sie zur Verfügung.

Start und Handlung von "Scooby!"

Der Animationsfilm "Scooby!" sollte eigentlich am heutigen 14. Mai 2020 in die deutschen Kinos kommen. Wegen des Coronavirus wurde der Start aber verschoben. Wir ergänzen den neuen Termin an dieser Stelle, wenn er bekannt ist.

Die Handlung erzählt die Geschichte des Hundes Scooby und des Jungen Shaggy. Es geht um das erste Kennenlernen der beiden Freunde und wie sie sich mit den jungen Detektiven Fred, Velma und Daphne zur berühmten Mystery Inc. zusammenschlossen. Nach unzähligen gelösten Fällen steht die Gruppe nun vor dem größten Rätsel aller Zeiten: Es soll eine geheimnisvolle Verschwörung geben, die plant, den Geisterhund Cerberus auf die Menschheit loszulassen. Im Kampf gegen das Böse entdecken die Freunde, dass Scooby ein geheimes Vermächtnis und eine große Bestimmung hat...

Besetzung von "Scooby!": Schauspieler und Sprecher im Cast

Diese Stars Sprechen die Hauptrollen in "Scooby!":

Rolle Originalsprecher Scooby-Doo Frank Welker Fred Jones Zac Efron Daphne Blake Amanda Seyfried Shaggy Rogers Will Forte Velma Dinkley Gina Rodriguez Captain Caveman Tracy Morgan Blue Falcon Marc Wahlberg Dynomutt, Dog Wonder Ken Jeong Dee Dee Skyes Kiersey Clemons

Länge und FSK von "Scooby!"

Die genaue Spieldauer und die offizielle Altersfreigabe des Animationsfilms wurden noch nicht bekannt gegeben. Sobald diese feststehen, gibt es hier die Infos.

"Scooby!": Der offizielle Trailer des Kinofilms

Sehen Sie hier den offiziellen Trailer zum Film:

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen