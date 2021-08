Stralsund - Medusas Tod im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 1.9.21 den Krimi "Stralsund - Medusas Tod". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Krimifans: Das ZDF bringt Anfang September den Krimi "Stralsund - Medusas Tod" auf die Bildschirme. Wir haben Ihnen alle Informationen zusammengetragen: wie die Handlung ist, welche Darsteller bei "Stralsund - Medusas Tod" dabei sind und wann eigentlich genau der TV-Termin ist.

TV-Termin: "Stralsund - Medusas Tod" am 1.9.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Stralsund - Medusas Tod" ist am Mittwoch, 1. September 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Episode dauert etwa anderthalb Stunden und ist auch als Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Stralsund - Medusas Tod"

Der Fall des ermordeten Anwalts Johannes Kellermann bleibt mysteriös. Erste Spuren verlaufen im Sand. Schließlich fällt Nina Petersen und Karl Hidde eine Parallele zu einem gerade erst zu den Akten gelegten Fall auf: Ein Mann war im Wald tot aufgefunden worden. Gleichzeitig wurde ein Mädchen als vermisst gemeldet. Es gibt erste Anhaltspunkte, dass alles zusammenhängen könnte.

Um das herauszufinden, müssen die Ermittler noch tiefer in die Vergangenheit absteigen. Hin zu einem Fall, der vermeintlich schon lange aufgeklärt ist. Nina und ihre Kollegen möchten in den Akten der Wendezeit nach Informationen suchen, werden aber von Vorgesetzten gestoppt. Soll hier etwas vertuscht werden? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Lutz Hagner? Der Chef von Thomas Jung verhält sich merkwürdig. Ebenso die Stiftungsleiterin Charlotte Schierer.

Der tote Mann aus dem Wald gehörte zu einem Bio-Bauernhof. Die Experten nehmen den Hof unter die Lupe - und stellen verwundert fest, dass die Hofbewohner Hanne Beckmann und Peter Gruber sich so gar nicht einbringen in die Aufklärung des Falls. Wissen sie mehr? Vielleicht auch über den Verbleib des verschwundenen Mädchens? Und: Führen die Stränge wieder zurück zur Ermordung von Kellermann?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Stralsund - Medusas Tod" im Cast

Nina Petersen - Katharina Wackernagel

- Karl Hidde - Alexander Held

- Karim Uthman - Karim Günes

- Karim Günes Thomas Jung - Johannes Zirner

- Techniker Stein - Andreas Schröders

Dieter Wolf - Peter Schneider

- Dominik Euler - Leonard Carow

- Isabell Euler - Kyra Kahre

- Hanne Beckmann - Samia Chancrin

- Samia Chancrin Peter Gruber - Denis Schmidt

- Charlotte Schierer - Hildegard Schmahl

Lutz Hagner - Rainer Furch

"Stralsund - Medusas Tod" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Mittwochabend passt bei Ihnen nicht, Sie wollen aber "Stralsund - Medusas Tod" unbedingt sehen? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

