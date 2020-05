vor 48 Min.

"Süße Magnolien": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"Süße Magnolien": Bald startet die neue Netflix-Serie. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die erste Staffel hat, was die Handlung ist, welche Schauspieler mitspielen und ob es einen Trailer gibt, lesen Sie in unserer Übersicht.

"Süße Magnolien": Wann ist der Start auf Netflix?

Die neue Serie "Süße Magnolien" ist ab dem 19. Mai bei Netflix abrufbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Das ist die Handlung von "Süße Magnolien"

Die Netflix-Serie "Süße Magnolien", im Original "Sweet Magnolias", basiert auf der gleichnamigen elfteiligen Buchreihe von Sherryl Woods. Erzählt wird die Geschichte von drei Frauen aus Südkalifornieren, die seit Schulzeiten befreundet sind und sich in den Lebensbereichen Liebe, Karriere und Familie gegenseitig unterstützen.

In Staffel 1 geht es vor allem um Maddie Townsend. Die hat viel um die Ohren: drei Kinder, einen untreuen Ehemann und einen überraschenden Verehrer, der in der ganzen Stadt für Klatsch sorgt.

Wie viele Folgen hat "Süße Magnolien"?

Die erste Staffel soll sechs Folgen haben. Die Namen der einzelnen Episoden ist noch nicht bekannt.

Cast und Besetzung: Das sind die Schauspieler bei "Süße Magnolien"

Das sind die Hauptdarsteller der ersten Staffel von "Süße Magnolien":

Joanna Garcia Swischer: Maddie Townsend

Brooke Elliott: Dana Sue Sullivan

Dana Sue Sullivan Heather Headley: Helen Decatur

Chris Klein : Bill Townsend

Bill Townsend Jamie Lynn Spears: Noreen Fitzgibbons

Justin Bruening : Cal Maddox

Trailer zu "Süße Magnolien"

