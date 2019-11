vor 23 Min.

"Supertalent" heute im TV und Live-Stream: Jury, Übertragung, Kandidaten

"Das Supertalent" 2019 kommt heute live im TV und Stream. Kandidaten, Jury und Übertragung - lesen Sie hier alle Infos.

"Das Supertalent" 2019 meldet sich heute Abend mit Folge 11 zurück. Zuletzt hat Bruce Darnell den goldenen Buzzer bedient und ein Talent direkt ins Finale geschickt. Ob das heute Abend auch einem Talent gelingt?

Von einer Messer-Show über Akrobatik zu einem Esswettbewerb - heute in Folge 11 wird es viele verschiedene Show-Einlagen geben. Hier die Vorschau: "Supertalent": Kandidaten-Vorschau für Folge 11 heute am 30.11.19.

Mehr Infos rund um Kandidaten, Jury und Übertragung live im TV und Stream lesen Sie hier.

"Supertalent" 2019 heute live: Wann war der Start?

Folge 1 von "Das Supertalent" 2019 gab es am 14. September auf RTL zu sehen. Alle weiteren Folgen der Castingshow laufen immer samstags um 20.15 Uhr. Den krönenden Abschluss findet die neue Staffel dann mit dem Finale am 21. Dezember.

"Das Supertalent" 2019: Jury im Überblick

Dieter Bohlen

Der Produzent und Musiker ist seit der ersten Staffel Mitglied der beiden Castingshows "Deutschland sucht den Superstar" und "Das Supertalent". Bekannt wurde er in den 80er Jahren als Mitglied des Pop-Duos "Modern Talking".

Bruce Darnell

Der US-Amerikaner ist Choreograf und Modelcoach. Bekanntheit erlangte er als Juror bei der Castingshow "Germanys next Topmodel". Bereits im Jahr 2008 saß er in der Jury von "Das Supertalent" und bewertete die Kandidaten.

Sarah Lombardi

Die 26-Jährige sitzt bei "Das Supertalent" 2019 zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Jury-Sessel. Sie wurde im Jahr 2011 Zweitplatzierte bei " Deutschland sucht den Superstar".

"Das Supertalent" heute live im TV und Stream - Wo gibt es die Wiederholung?

Die neue Staffel von "Das Supertalent" läuft seit dem 14. August jeden Samstagabend um 20.15 Uhr live auf RTL. Wer die Folgen nicht im TV verfolgt, kann sie auch online im RTL -Live-Stream bei TV NOW.de und in der TV NOW App abrufen. TV NOW ist allerdings kostenpflichtig.

"Das Supertalent" 2019: Die Jury

"Das Supertalent" 2019: Live-Übertragung im TV und Stream, Sendetermine

