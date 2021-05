Systemsprenger im ZDF: TV-Termin, Handlung und Darsteller

Das ZDF zeigt heute am 17.5.21 das Sozialdrama "Systemsprenger". Wie ist die Handlung? Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Hier gibt es die Infos.

Jetzt wird es noch einmal dramatisch: Das ZDF strahlt "Systemsprenger" aus. Wir haben Ihnen für diesen Artikel zusammengetragen, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller mit dabei sein und wie die Handlung von "Systemsprenger" ist.

"Systemsprenger" heute am 17.5. im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

Das Sozialdrama "Systemsprenger" ist am heutigen Montag, 17. Mai 2021, im ZDF zu sehen. Los geht's um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der kann "Systemsprenger" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek sehen. Dort steht der Film als kostenloser Stream zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Systemsprenger"

Benni passt in kein System. Zumindest sieht es danach aus. Die Neunjährige eckt überall an: in der Pflegefamilie, in der Wohngruppe, in der Schule. Überall gibt es Ärger. Benni gilt als zu wild und nicht integrierbar. Das Jugendamt führt sie als so genannten "Systemsprenger". Die Gründe sind recht offensichtlich: Benni sehnt sich nach Liebe und Geborgenheit. Die fühlt sie nicht mehr, seit sie nicht mehr bei ihrer Mutter wohnen darf. Die war überfordert mit dem Mädchen.

Die Situation scheint verfahren: Auf der einen Seite die Mutter, die sich nicht zutraut, die Neunjährige in die richtige Spur zu bringen. Auf der anderen Seite Benni, die sich nichts mehr wünscht, als endlich wieder nach Hause zu können. Frau Bafané vom Jugendamt erkennt die Lage - und gibt nicht auf. Sie engagiert Anti-Gewalttrainer Micha. Schafft er es, Benni aus ihrem Seelengefängnis zu befreien?

Micha hat es normalerweise mit den ganz harten Jungs zu tun. Seine Hauptklientel sind straffällige Jugendliche. Tatsächlich schafft er es nach anfänglichem Sicherheitsabstand, dass sich Benni auf ihn einlässt. Zusammen machen sie sich auf zu einem dreiwöchigen Ausflug in der Natur - ohne Strom und fließend Wasser.

Inmitten der Natur stellen Benni und Micha fest, dass sie beide Themen haben, an denen sie dringend arbeiten müssen. Diese Erkenntnis schweißt die beiden noch mehr zusammen. Als sie ihren Naturausflug beenden, ist das Band so eng, dass die beiden sogar darüber reden, dass Benni ganz bei Micha bleibt. Doch der hat eigentlich eine eigene Familie. Und plötzlich taucht auch Bennis Mama Bianca wieder auf.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Systemsprenger“ mit?

Benni - Helena Zengel

Micha - Albrecht Schuch

Frau Bafané - Gabriela Maria Schmeide

Bianca - Lisa Hagmeister

Erzieher Robert - Tedros Teclebrhan

Pflegemutter Silvia - Victoria Trauttmansdorff

Elli - Maryam Zaree

Dr. Schönemann - Melanie Straub

