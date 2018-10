10:34 Uhr

Technischer Defekt löste ICE-Brand aus - Strecke weiter gesperrt Panorama

In der Nähe von Montabaur hat ein Wagen eines ICE Feuer gefangen. Fünf Menschen wurden verletzt. Nun wurde die Ursache für den Brand ermittelt.

Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand in einem ICE auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln gewesen. Das teilten Bundespolizei und Deutsche Bahn am Samstag mit. Wie es genau zu dem Brand kam, müssten aber noch weitere Untersuchungen klären. Eine Einwirkung von außen wurde ausgeschlossen.

Der Südwestrundfunk berichtete, der Defekt sei an einem Trafo gewesen. Dazu äußerten sich Bundespolizei und Bahn zunächst nicht.

Fünf Menschen bei Brand in ICE verletzt

Das Feuer war am Freitagmorgen in dem ICE ausgebrochen. Rettungskräfte brachten nach Angaben der Bundespolizei 510 Passagiere aus dem Zug, der in der Nähe des rheinland-pfälzischen Dierdorf stand. Laut Polizei erlitten fünf Menschen leichte Verletzungen.

Unter den Verletzten war laut Polizei eine Person, die sich beim Aussteigen am Sprunggelenk verletzte. Vier weitere Reisende hatten Kreislaufprobleme wegen der Aufregung. Alle Reisenden wurden in ein nahes Dorfgemeinschaftshaus gebracht, bis zum Mittag reisten alle weiter.

Die Bahnstrecke bleibt wohl noch das ganze Wochenende gesperrt. Zwischenzeitig musste wegen des starken Rauchs am Freitag auch die nahe Autobahn 3 dicht gemacht werden.

Bundespolizist im Zug entdeckte den Rauch im ICE

Ausgebrochen war das Feuer im ersten Waggon nach dem hinteren Triebwagen, dann sprang es auf das Zugende über. "Der Brand konnte sehr schnell eingedämmt werden und ist derzeit unter Kontrolle", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es seien zunächst rund 250 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, außerdem 50 Männer und Frauen des Sanitätsdienstes.

Kreisbrandinspektor Werner Böcking nannte es einen "sehr glücklichen Umstand", dass ein Mitarbeiter der Bundespolizei mit im Zug saß sowie weitere Angehörige von Hilfsorganisationen. Unter anderem sei ein Mitglied einer Flughafenfeuerwehr an Bord gewesen. "Die Leute waren sehr diszipliniert, sehr ruhig", sagte einer der Retter mit Blick auf die Passagiere. Außerdem habe man Glück gehabt mit dem Wetter - trocken und verhältnismäßig warm.

Bundespolizei-Sprecher Christian Altenhofen schilderte, sein uniformierter Kollege an Bord habe den Rauch bemerkt und die Rettung eingeleitet. (dpa)

