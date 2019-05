07:42 Uhr

"The Big Bang Theory"-Finale nach 12 Jahren: "Das war es, Leute"

Das war es, das Ende von "The Big Bang Theory": Am Donnerstagabend strahlt der Sender CBS die letzte Folge aus. Wann das Serienfinale in Deutschland zu sehen ist.

"The Big Bang Theory" hat sich nach zwölf Jahren und 279 Episoden in den USA mit einer emotionalen Folge vom Bildschirm verabschiedet. Im einstündigen Serienfinale, das am Donnerstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, gab es für mehrere Charaktere Grund zum Feiern. Außerdem war US-Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (42, "Buffy") in einem Gastauftritt zu sehen.

"Und das war es, Leute. Jetzt fühlt es sich so verdammt echt an", schrieb Penny-Darstellerin Kaley Cuoco (33) nach der Ausstrahlung auf Instagram, zusammen mit einem weinenden Emoji. Co-Stars wie Jim Parsons, Johnny Galecki und Mayim Bialik posteten Bilder von den Dreharbeiten.

Wann wird das Finale von "The Big Bang Theory" in Deutschland gezeigt?

Die international erfolgreiche Serie "The Big Bang Theory" um sechs schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin wurde mehrfach mit einem Emmy ausgezeichnet, die sieben Hauptdarsteller gehören zu den Topverdienern unter den Serienschauspielern.

Anfang des Monats verewigten sie ihre Handabdrücke vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood im Zement. In Deutschland wird ProSieben das Serienfinale von "The Big Bang Theory" vermutlich im Herbst zeigen. Gedreht wurde dem Sender zufolge übrigens ohne Publikum - aus Angst vor Spoilern.

"The Big Bang Theory"-Serienfinale: Viel Lob aus dem Netz

Die Fans der Sitcom bedankten sich in den sozialen Netzwerken überschwänglich für die gemeinsamen Jahre und die vielen Lacher. Das Serienfinale von "The Big Bang Theory" fanden viele mehr als gelungen. Sie habe gleichzeitig lachen und weinen müssen, schrieb etwa eine Nutzerin über "die beste Serie" auf Twitter. Und eine andere: "Das Finale war perfekt. Ich hätte mir kein besseres Ende für meine Lieblings-Charaktere wünschen können." (dpa/AZ)

The finale was perfect. I couldn’t have asked for a better ending for my favorite characters #bigbangtheory — Courtney (@courtblock) 17. Mai 2019

I'm laughing and crying at the same time while watching @bigbangtheory best series ever #BigBangTheory — Aleah (@MsAleahSamson) 17. Mai 2019

