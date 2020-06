vor 16 Min.

"The Hate U Give": TV-Termin heute, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Hate U Give": Mit diesem mehrfach preisgekrönten Spielfilm startet ProSieben seinen Themenabend "Rassismus in den USA". Wir informieren Sie hier über den TV-Termin, die Handlung und die Besetzung. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

ProSieben lädt seine Zuschauer kurzfristig zu einem Themenabend unter dem Titel "Rassismus in den USA" ein. Der Abend startet mit dem Film "The Hate U Give". Zu welchem Termin läuft die Übertragung im TV? Um welche Handlung dreht es sich in dem Film? Welche Schauspieler gehören zu Besetzung? Hier erfahren Sie es. Zum Schluss bieten wir Ihnen einen Trailer an.

Datum heute: Wann genau ist der TV-Termin von "The Hate U Give"?

ProSieben hat die Ausstrahlung von "The Hate U Give" für den heutigen Samstag, 20. Juni 2020, um 20.15 Uhr angekündigt. Anschließend läuft um 23.00 Uhr die Doku „Black Lives Matter? – Reise in ein gespaltenes Land“ über die Situation in den USA.

Die Handlung von "The Hate U Give" - worum geht es in dem Film auf ProSieben?

In dem US-Spielfilm „The Hate U Give“ geht es um Polizeiwillkür in den USA – ähnlich wie bei der Tötung von George Floyd. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Angie Thomas.

In "The Hate U Give" wird die 16-jährige Afroamerikanerin Starr Carter Augenzeugin, als ihr Sandkasten-Freund Khalil bei einer grundlosen Verkehrskontrolle von einem weißen Polizisten erschossen wird. Der Vorfall führt zu Protesten in der afroamerikanischen Gemeinschaft – zunächst friedlich und dann mit zunehmender Gewalt auf beiden Seiten.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Hate U Give"?

Amandla Stenberg: Starr Carter

Regina Hall : Lisa Carter

: Lisa Carter Russell Hornsby: Maverick ‘Mav’ Carter

Anthony Mackie : King

: King Algee Smith : Khalil

: Lamar Johnson: Seven Carter

Dominique Fishback: Kenya

Sabrina Carpenter: Hailey

K. J. Apa: Chris

Common: Carlos

TJ Wright: Sekani

Issa Rae: April Ofrah

Rhonda Johnson Dents : Miss Rosalie

"The Hate U Give": Hier kommt der Trailer zum Film auf ProSieben

