"The Kissing Booth 3" bestätigt: Wann ist der Start auf Netflix?

Mit "The Kissing Booth 3" wurde bereits der dritte Teil der Netflix-Reihe bestätigt. Das ist bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt. Auch einen Teaser-Trailer gibt es.

Von Tanja Schauer

Erst kürzlich wurde der zweite Teil der Netflix-Filmreihe "The Kissing Booth" veröffentlicht. Nun hatte Hauptdarstellerin Joey King direkt eine gute Nachricht für alle Fans.

In einem YouTube-Livestream nahm Joey zusammen mit ihren Schauspielkollegen Joel Courtney, Maisie Richardson-Sellers, Taylor Zakhar Perez und Meganne Young nun Kontakt zu den Fans auf und kündigte den Start von "The Kissing Booth 3", einem weiteren Nachfolger der Reihe, an.

Start von "The Kissing Booth 3"

Der genaue Start-Termin von "The Kissing Booth 3" ist noch nicht bekannt. Dennoch kündigte Joey King in ihrem Video an: "'The Kissing Booth 3' wird 2021 veröffentlicht. Es war so schwierig, dieses Geheimnis zu wahren". Auch ihr Kollege Joel Courtney überraschte mit Neuigkeiten zum 3. Teil: "Wir sind mit den Dreharbeiten sogar schon fertig. Wir haben den zweiten und dritten Teil gleichzeitig gefilmt."

"The Kissing Booth 3": Das ist die Handlung beim Netflix-Film

Zur Handlung von "The Kissing Booth 3" ist bislang noch nicht viel bekannt. Dennoch ist klar: Für Elle stehen im dritten Teil der Reihe große Entscheidungen an. Sie muss sich entscheiden, welches College sie besuchen möchte und die Entscheidung gestaltet sich schwerer als gedacht. Sie wurde in Harvard angenommen, wo sie bei Noah sein könnte. Aber auch Berkeley würde sie aufnehmen – die Universität, die ihr bester Freund Lee besuchen wird. Für welches College wird sie sich entscheiden?

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Kissing Booth 3"

Schauspieler Rolle Joey King Elle Evans Joel Courtney Lee Flynn Jacob Elordi Noah Flynn Molly Ringwald Mrs. Flynn Stephen Jennings Mr. Evans Joshua Eady Tuppen Frances Sholto-Douglas Britische Schönheit (Vivian) Morne Visser Mr Flynn

"The Kissing Booth 3": Trailer

Kurz nach der Bekanntgabe zum dritten Teil der Reihe wurde bereits ein kurzer Trailer auf englisch veröffentlicht:

(AZ)

