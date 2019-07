vor 1 Min.

"The Masked Singer": Sendetermine, Live-Stream, TV und Moderator

"The Masked Singer": Sendetermine, Ablauf, Rateteam, Moderator, TV-Übertragung und Live-Stream - hier erhalten Sie die wichtigsten Infos zur ProSieben-Show.

Heute zeigt ProSieben Folge 5 der ungewöhnlichen Live-Show "The Masked Singer". Letztes Mal erwischte es das Eichhörnchen, unter dem sich - zur großen Überraschung des Rateteams - Topmodel Marcus Schenkenberg verbarg. In der heutigen Folge müssen sich Monster, Kudu, Engel, Astronaut, Grashüpfer und Panther dem Rateteam stellen. Das Halbfinale verspricht also Spannung.

Castingshows, bei denen Teilnehmer mit ihrer Stimme überzeugen wollen, gibt es wie Sand am Meer – und auch bei "The Masked Singer" kämpfen zehn Stars auf diese Weise um den Titel. Jedoch ist das Besondere: Die Promis tragen sehr aufwändig gestaltete Kostüme, die sie unerkennbar machen. Die Zuschauer wissen also nicht, welcher Star gerade auf der Bühne steht.

"The Masked Singer": Ein globales Erfolgsformat

Jeden Donnerstag können die Zuschauer live auf ProSieben miträtseln, welcher Prominente sich hinter der Maske verbirgt. Das Show-Konzept ist bereits weltweit erfolgreich, ProSieben ist allerdings der erste Sender, der "The Masked Singer" live ausstrahlt. Tickets gibt es online zu kaufen.

"The King of Masked Singer" heißt der Originaltitel und ist ein Lizenzformat des südkoreanischen TV-Senders MBC. Dort wird es seit 2015 ausgestrahlt. Auch in den USA wurde das Show-Konzept übernommen und sorgte bei der Ausstrahlung im Januar 2019 für erfolgreiche Quoten. Laut Angaben des Senders Fox war "The Masked Singer" einer der erfolgreichsten Serien-Starts seit 2011.

Ablauf von "The Masked Singer": Das erwartet Sie in der Show

Nicht nur Sänger treten auf: Auch Schauspieler und Sportler versuchen, nur mit ihrer Stimme zu überzeugen – es werden Promis aus allen Lebensbereichen vertreten sein. Der Undercover-Star mit den wenigsten Stimmen muss am Ende der Show seine Maske ablegen und "The Masked Singer" verlassen.

Auf dem offiziellen "The Masked Singer"-Account auf Instagram wurden alle zehn Charaktere veröffentlicht. Mit dabei sind noch Monster, Kudu, Engel, Astronaut, Grashüpfer und Panther. Oktopus Lucy, Schmetterling Susan Sideropoulos, Kakadu Heinz Hoenig und Eichhörnchen Marcus Schenkenberg mussten mittlerweile die Segel streichen.

Das ist das Rateteam von "The Masked Singer"

ProSieben hat die Promis enthüllt, die gemeinsam mit den Zuschauern versuchen werden, die Identität der maskierten Sänger zu enthüllen. Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Sänger Max Giesinger werden sich jede Woche fragen: "Wer steckt hinter der Maske?" Außerdem wird das Team in jeder Sendung von einem anderen prominenten Gast unterstützt.

Wer ist der Moderator von "The Masked Singer"?

Bei "The Masked Singer" auf ProSieben führt Matthias Opdenhövel durch die Show. Der 48-Jährige wurde vor allem als Viva-Moderator bekannt. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann freut sich bereits auf das Format und rührt die Werbetrommel: "Kein Zeitversatz, kein Schnitt, kein Spoiler – dafür live rätseln, live spekulieren, live erleben: Bei 'The Masked Singer' auf ProSieben ist nichts normal, aber alles echt!"

Sendetermine: Wann wird "The Masked Singer" gesendet?

"The Masked Singer" läuft jeden Donnerstagabend um 20.15 Uhr. Insgesamt sind sechs Folgen geplant. Das sind die Sendetermine:

27.06., Folge 1

04.07., Folge 2

11.07., Folge 3

18.07., Folge 4

25.07., Folge 5

01.08., Folge 6

Sehen Sie "The Masked Singer" live im Stream und TV

"The Masked Singer" ist nicht nur im TV um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen, sondern auch im Live-Stream über den Service Joyn, der 7TV abgelöst hat. Darüber lässt sich der Sender kostenlos und ohne Registrierung sehen.

