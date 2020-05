vor 55 Min.

"The Medium" für PC und Xbox: Release, Gameplay, Trailer

Mit "The Medium" gibt es bald ein neues Spiel für PC und Xbox. Alle Infos zu Release, Gameplay und Story lesen Sie hier. Zudem zeigen wir Ihnen den aktuellen Trailer.

Bald erscheint das neue Videospiel "The Medium" auf dem Markt. Dabei handelt es sich um ein psychologisches Horrorspiel, das sowohl für den PC als auch für die Xbox-Serie erscheinen wird. Alle Informationen rund um Release, Gameplay und Story sowie den aktuellen Trailer zu "The Medium" präsentieren wir Ihnen hier in unserer Übersicht.

Release-Datum: Wann erscheint "The Medium"?

Bloober Team hat den genauen Release-Termin des Spiels noch nicht bekanntgegeben. Das Game soll aber voraussichtlich Ende 2020 für den PC und die Xbox-Serie erscheinen.

"The Medium": Story und Gameplay des Videospiels

Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Mediums, das sowohl in der realen, als auch in der Geisterwelt lebt. Geplagt wird es dabei von grausamen Visionen eines Kindsmordes. Der Spieler reist in eine verlassene Hotelanlage, in der sich die Tragödie vor Jahrzehnten ereignet haben soll. Dort hat er die Aufgabe, Antworten zu finden und so das Rätsel um den mysteriösen Mord zu lösen.

Der Soundtrack zum Game entstand in Zusammenarbeit mit dem Silent-Hill-Komponisten Akira Yamaoka.

Das ist der Trailer zu "The Medium"

Der folgende Trailer zeigt erste Eindrücke des Gameplays von "The Medium". Bislang gibt es den Teaser allerdings nur im englischen Original. Sobald ein Ankündigungsvideo auf Deutsch erscheint, verlinken wir es hier für Sie.

