"The Umbrella Academy", Staffel 2: Start, Trailer, Folgen, Besetzung

"The Umbrella Academy": Die Comic-Verfilmung startet demnächst auf Netflix. Alle Infos zu Start-Termin, Folgen, Handlung und Cast sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier.

"The Umbrella Academy": Netflix bringt demnächst die langersehnte Staffel 2 der Fantasy-Serie an den Start. Die erste Staffel der Geschichte über eine Akademie, die von Kindern mit Superkräften besucht wird, war 2019 die dritterfolgreichste Serie auf dem Streaming-Portal. Alle Infos zu Start-Termin, Besetzung, Folgen und Handlung sowie einen aktuellen Trailer finden Sie hier.

"The Umbrella Academy": Wann ist der Start der Serie?

Die Serie startet am 31. Juli 2020 auf Netflix. Die Fans können es kaum erwarten: Staffel 1 wurde bereits im Februar 2019 veröffentlicht.

Staffel 2: Das sind die Folgen von "The Umbrella Academy"

Noch sind die deutschen Folgentitel von Staffel 2 nicht bekannt. In den USA ist man da schon weiter - deswegen präsentieren wir Ihnen hier die zehn englischen Titel der neuen Season von "The Umbrella Academy":

"Right Back Where We Started"

"The Frankel Footage"

"The Swedish Job"

"The Majestic 12"

"Valhalla"

"A Light Supper"

"OGA for OGA"

"The Seven Stages"

"743"

"The End of Something"

Handlung: Darum geht es bei "The Umbrella Academy"

In der "Umbrella Academy" des Milliardärs Sir Reginald Hargreeves lernen sieben junge Menschen, ihre Superkräfte zu nutzen. Alle sieben waren Teil einer Massengeburt im Jahr 1989, als 43 Mütter quasi über Nacht schwanger wurden und entbanden. Nach dem misslungenen Versuch in Staffel 1, eine zukünftige Apokalypse aufzuhalten, stehen die mit Nummern markierten Mitglieder der "Umbrella Academy" wieder am Anfang ihres Kampfes.

Besetzung: Diese Schauspieler gehören zum Cast von "The Umbrella Academy"

Der Cast von "The Umbrella Academy" liest sich durchaus nahmhaft: Ellen Page spielte bereits im Blockbuster "Inception" mit, Mary J. Blige ist vor allem als Sängerin bekannt. Das ist die Besetzung der Serie:

Ellen Page als Vanya Hargreeves / The White Violin / Nummer 7

als Vanya / The White Violin / Nummer 7 Tom Hopper als Luther Hargreeves / Spaceboy / Nummer 1

als Luther / Spaceboy / Nummer 1 David Castañeda als Diego Hargreeves / The Kraken / Nummer 2

als Diego / The Kraken / Nummer 2 Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves / The Rumor / Nummer 3

/ The Rumor / Nummer 3 Robert Sheehan als Klaus Hargreeves / The Séance / Nummer 4

als Klaus / The Séance / Nummer 4 Aidan Gallagher als The Boy / Nummer 5

als The Boy / Nummer 5 Mary J. Blige als Cha-Cha

als Cha-Cha Justin H. Min als Ben Hargreeves / The Horror / Nummer 6

"The Umbrella Academy", Staffel 2: Trailer

Anfang Juli veröffentlichte Netflix einen ausführlichen Trailer zu Staffel 2 von "The Umbrella Academy", den Sie hier sehen:

